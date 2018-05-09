محافظ دمياط يفتتح أعمال تطوير مستشفيى دمياط التخصصى والعام

قام اليوم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بافتتاح أعمال تطوير بعض الأقسام بمستشفى دمياط التخصصى، حيث افتتح أعمال رفع كفاءة قسم القدم السكرى وتجهيزه بالجهود الذاتية وذلك للرفع عن كاهل المريض الدمياطى عناء ومشقة السفر إلى المحافظات الأخرى لتلقى العلاج وبتكلفة تقدر 6.5 مليون جنيه.

وتوجه طه، بالشكر إلى المهندس محمد المنسى وأصدقاء المتبرع كريم فايد ومشاركتهم فى أعمال تطوير القسم،كما دشن أعمال ضم قسم الكلى الصناعى بمستشفى دمياط العام مع نظيره بمستشفى التخصصى ليكون وحدة واحدة متكاملة، وأيضا تطوير المطبخ الخاص بالمستشفى والذى يقدم 600 وجبة يوميا، حيث اطمئن على أعمال وخطوات حفظ الطعام وطرق طهيه وتخزينه وفقا للمعايير الخاصة بمكافحة العدوى.

وافتتح محافظ دمياط، المعمل المتكامل لتركيبات الأسنان الصناعية بالمستشفى، وذلك بهدف خدمة مواطنى المحافظة البسطاء نظرا لارتفاع تكاليف تلك التركيبات خارج المستشفيات الحكومية.

ووجه عبد الحميد طه، لشركة الغاز بعمل المقايسة الخاصة بإدخال الغاز بالمعمل، مناشدًا أهالى الخير من المجتمع المدنى بالتبرع بعدد 4 تكييفات وغلاية كهرباء نظرا للحاجة الملحة داخل المعمل .

كما قام الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بافتتاح أعمال تطوير بعض الأقسام بمستشفى دمياط العام بتكلفة تصل إلى 9.3 مليون جنيه، حيث قام بافتتاح قسم الأشعة بالمستشفى وتزويدها بجهاز أشعة مقطعية حديث 16 مقطعا.

وكذلك تم افتتاح أعمال إنشاء قسم القدم السكرى بالمستشفى بعدد 10 أسرة مجهزة بأحدث التجهيزات، وقال المحافظ، إنه تم دراسة إنشاء هذا القسم بمستشفيات المحافظة للرفع عن كاهل المريض مشقة العناء إلى المحافظات الأخرى لتلقى العلاج، كما اطمئن على مدى توافر الأدوية بالقسم .

وافتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، أعمال تطوير المطبخ الخاص بالمستشفى والذى يقدم حوالى 350 وجبة يوميا، حيث اطمئن على أعمال حفظ الطعام وطرق طهيه وفقا للمعايير الخاصة بمكافحة العدوى.