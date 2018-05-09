محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من الشوارع

بورسعيد – محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إجتماعا مع رؤساء الأحياء ومجلس مدينة بورفؤاد بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام وعبد العظيم رمضان السكرتير المساعد لمناقشة تطوير منظومة النظافة وبحث أفضل السبل من أجل عودة الشكل الجمالى للشوارع والميادين .

ومن جانبه شدد المحافظ فى بيان للمحافظة على تكثيف حملات النظافة بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية وبذل أقصى جهد للإرتقاء بالمنظومة لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، لافتا إلى أن هدفنا رفع كفاءة الشوارع والميادين للحفاظ على المظهر الحضارى لما تشهده بورسعيد من مشروعات تنموية تتطلب أن نكون دائما الأفضل.

ومن جانبه أكد المحافظ على جميع رؤساء الأحياء بتكثيف جهودهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان ومتابعة الأسواق والمحلات التجارية والعمل على رفع كفاءة الشوارع وصيانة كشافات الإنارة حتى يشعر المواطن بمستوى الخدمات التى توفرها له المحافظة.