محافظ بورسعيد يستقبل وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

بورسعيد – محمد فرج

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء، بمكتبه بالديوان العام هال فيرجسون، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لشئون الشرق الأوسط، لمتابعة البرامج التى يتم تمويلها من قبل الوكالة.

ومن جانبه، عقد المحافظ لقاء مع نائب مدير الوكالة والوفد المرافق له لمناقشة البرامج والمشروعات التى يتم تمويلها من قبل الوكالة، بالإضافة إلى الخطط المرتقبة خلال الفترة المقبلة.

وكان نائب مدير الوكالة الأمريكية قد تفقد المدرسة البحرية بمدينة بورفؤاد للاطلاع على نتائج تدريس برنامج الدبلوم اللوجيستى، ضمن مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات wise الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لشئون الشرق الأوسط.