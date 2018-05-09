محافظ بورسعيد: لجان وقائية للتأكد من سلامة الأغذية بالفنادق والقرى السياحة

بورسعيد - محمد فرج

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تشكيل لجنة تموينية ووقائية من الطب الوقائى، ومراقبة أغذية المدينة بمديرية الشئون الصحية للتأكد من سلامة الأغذية بالفنادق والقرى السياحية ببورسعيد للحفاظ على سلامة وصحة روادها.

وشدد المحافظ خلال اجتماعه الأول مع اللجنة المشكلة على متابعة كل القرى السياحية والفنادق، مع تقديم تقرير يومى يتضمن كل التفاصيل التى يتم رصدها من خلال المشاهدة على أرض الواقع.

وأكد المحافظ أن أى منشأة مخالفة سيتم التعامل معها بكل حسم فضلا عن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب خلال الفترة المقبلة حرصا على صحة وسلامة المواطنين.