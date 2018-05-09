محافظ القليوبية يكرم سائق لودر نظرا لمجهوده خلال حملة الإزالات بالقناطر

القليوبية نيفين طه

فى لفتة إنسانية كرم اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، السيد حسين إبراهيم عبده، سائق دقاق (لودر) وذلك لجهوده وتفانيه فى العمل وحرصه على إزالة مبنى مخالف على الأرض الزراعية فى الحملة المكبرة التى شنها مجلس مدينة القناطر الخيرية بقرية أبو الغيط.

وتقدم المحافظ بالشكر والعرفان للسائق مؤكدا أنه يعد مثالا يحتذى به للموظف الحريص على إتقان عمله رغم الصعاب والمخاطر، التى تحيط ظروف عمله مشيرا إلى أنه حرص على استكمال إزالة المبنى وسقوطه بالكامل حيث قام المحافظ بإعطائه شهادة تقدير ومبلغ مالى تقديرا لجهوده.