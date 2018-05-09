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محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يفتتحان معرض "أهلا رمضان"

الأربعاء، 09 مايو 2018 11:49 م
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يفتتحان معرض "أهلا رمضان" جانب من افتتاح المعرض
الإسماعيلية – جمال حراجى
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افتتح اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، المعرض السنوى "أهلا رمضان"، الذى أقيم بمركز شباب الشيخ زايد بحى ثالث ويستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم والذى نظمته مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون والتنسيق التام مع مجلس إدارة الغرفة التجارية، والمحافظة والمجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال وبمشاركة نحو 150 عارضا.

يضم المعرض كافة مستلزمات شهر رمضان الكريم من الياميش والمكسرات وجميع السلع الأساسية وجميع المواد الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة والخضر والفاكهة إلى جانب منتجات ومصنوعات سيدات الأعمال عضوات المجلس الاقتصادى والتى تشمل كافة المشغولات اليدوية والملابس والمصنوعات الجلدية والإكسسوارات والأطعمة الطازجة.

حضر الافتتاح محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأكرم الشافعى رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ونبيل الغريب مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ولفيف من سيدات الأعمال عضوات المجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال بالإسماعيلية.

ويدار المعرض بالتعاون والتنسيق، بين مديرية التموين والتجارة ومديرية الزراعة والطب البيطرى والغرفة التجارية وجهاز خدمات القوات المسلحة ويضم 70 عارضا لمستلزمات شهر رمضان والسلع الغذائية من التجار وأصحاب محلات السوبر ماركت وشركات المنتجات الغذائية، وعدد نحو 100 عارضة من سيدات الأعمال وتباع جميع المعروضات داخل المعرض بأسعار مخفضة للمواطنين تقل عن مثيلاتها فى الأسواق بنسب تتراوح من 25 إلى 35 %، وذلك بهدف تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، واستعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم وفى إطار تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار.

وخلال الجولة أكد المحافظ أن المحافظة مازالت تواصل الخطة التنفيذية للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ بجميع مراكز ومدن المحافظة إلى جانب المنافذ التابعة للقوات المسلحة والشرطة، التى تغطى كافة قطاعات المحافظة وتوابعها من أجل توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين، وأصدر تعليمات مشددة لوكيل وزارة التموين والمسئولين عن المعرض بضرورة التزام جميع التجار المشاركين فى المعرض بالبيع بسعر الجملة.

 


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