محافظ الإسماعيلية على رأس حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

الإسماعيلية – جمال حراجى

شن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية حملة مكبرة شاركت بها قوات الأمن لإزالة ورفع التعديات على أملاك الدولة وإزالتها تماما، يرافقه اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، ومساعده اللواء عادل أنور ومحمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والسيد النخيلى رئيس مركز ومدينة أبو صوير، والمهندس عامر شكرى وكيل وزارة الموارد المائية والري والدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ومسؤلى المساحة وجهاز حماية الأراضى، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة استكمال تفعيل آليات استرداد أراضى الدولة، ومواصلة التصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون.

وكان محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن ومرافقيهم قد قاموا بزيارة مقر قوات أمن الإسماعيلية، ومرافقة القوات والآليات والمعدات لبدء انطلاق الحملة المكبرة التى تضمنت البدء باتخاذ الإجراءات التنفيذية للحملة بداية من منطقة الكيلو 2 بقرية الحجاز خلف محطة البحوث الزراعية، والتى أسفرت أعمالها عن استرداد مساحة إجمالية قدرها 6 أفدنة و6 قراريط منها مساحة 3 فدان و3 قيراط مخصصة لأعضاء نقابة المعلمين وموزعة على 62 عضوا بواقع 62 قطعة لكل منهم منذ نحو 10 سنوات، ونظرا للتعدى عليها منذ فترة كان لابد من إزالة تلك التعديات وتسليم الأرض للمنتفعين الأصليين، وكذا مساحة 3 أفدنة و3 قراريط أخرى مخصصة لجمعية أبناء التل الكبير ومقسمة إلى 50 قطعة، وقد نجحت الحملة فى إزالة جميع التعديات الواقعة على تلك المساحات بالكامل.

وفى سياق متصل، واستكمالا لتنفيذ أعمال الحملة تم إزالة 4 حالات تعديات على حرم الترع والرى، بنطاق قرية الحجاز بمنطقتي الكيلو 9 والكيلو 7 عبارة عن عدة أسوار مقامة على حرم الترع بالمخالفة للقانون إجمالى أطوالها يصل لنحو 500 مترا وبعرض 4 مترا، وتم إزالتها وتسويتها بمستوى سطح الأرض.

كما تضمنت الحملة رفع وإزالة 13 حالة تعدى بالبناء على أرض زراعية بإجمالى مساحات تتجاوزعشرة أفدنة وذلك بمنطقة كوبرى سيناء بطريق السويس بقرية المنايف التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، وتم إزالتها بالكامل.