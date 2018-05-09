محافظ أسيوط يوافق على إنشاء مدينة طبية على مساحة 80 ألف متر مربع بتكلفة 8 مليار جنيه

أسيوط ـ محمود عجمى

وافق المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ، على إنشاء مدينة طبية على مساحة 80 ألف متر مربع تقريبًا بمنطقة بني غالب بجوار مدرسة المتفوقين وأكاديمية السادات بتكلفة إستثمارية من 6 : 8 مليار جنيه وتوفر ما يقرب من 8 آلاف فرصة عمل وتشمل صرح طبي كبير ، بالإضافة جامعة طبية تحتوى على 8 كليات متعلقة بالطب منها كليات "الطب – الصيدلة – التمريض – الأسنان – الأشعة – العلاج الطبيعي – البحث العلمى الطبي – إدارة المستشفيات " ، بالإضافة إلى برج طبي وسكن للأطباء والتمريض.

جاء ذلك خلال لقاءه عبدالمجيد محيسن مساعد رئيس مجموعة شركات بيت البترجي "مستشفيات السعودى الألماني" نائبًا عن المهندس صبحى البترجي رئيس مجموعة شركات بيت البترجي وبحضور المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام محافظة أسيوط واللواء أشرف يوسف مسئول المشروع بأسيوط والمهندس مدحت حسن مدير عام إدارة الإستثمار بمحافظة أسيوط ويحي حماد مدير بالهيئة العامة للإستثمار.

وأكد المهندس ياسر الدسوقي ، على دعمه الكامل لتطوير القطاع الطبي بالمحافظة لخدمة أبناء محافظة أسيوط والصعيد بوجه عام مشيرًا إلى أن محافظة أسيوط تعد منارة الطب التي يلجأ إليها أبناء الصعيد لتلقي الخدمات الطبية.

كما أمر محافظ أسيوط، بتشكيل لجنة فنية لدراسة توفير قطعة أرض على مساحة 80 ألف متر ببنى غالب بجوار مدرسة المتفوقين وتحديد الشروط والقواعد من خلال الهيئة العامة للإستثمار لإنشاء المدينة الطبية عليها مشدداً على ضرورة تذليل كافة العقبات لتيسير إجراءات إنشاءها.

وقال عبدالمجيد محيسن مساعد رئيس مجموعة شركات بيت البترجي"مستشفيات السعودي الألماني" ، إن جميع مستشفيات بيت البترجي "السعودى الألماني" يتم إنشاءها بنفس الشكل والتصميم والإنشاءات على مستوى الجمهورية وتقدم نفس الخدمات الطبية مشيرًا إلى أن مبنى المستشفى بالمدينة الطبية سوف يكون مشابه تمامًا للمستشفى السعودي الألماني بالقاهرة بحي النزهة وبذات الجودة الطبية لكافة المجموعة والحاصلة على أعلى الشهادات الطبية العالمية.

وعرضت مجموعة شركات البترجى على المحافظ رغبتها في إنشاء مستشفى غير هادفة للربح ضمن سلسلة مستشفيات "باب الخير" التي يتبناها المهندس صبحي البترجي في السعودية ومصر حيث وعد المحافظ بدراسة توفير قطعة أرض للمستشفى لخدمة أهالي أسيوط.

ومن جانب آخر ، قال محافظ أسيوط ، إنه سيتم توفير 6 منافذ لمعارض أهلاً رمضان بمراكز المحافظة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل ، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح المعارض اعتبارًا من غدا الخميس 10 مايو وتستمر حتى منتصف شهر رمضان.

وأصدر الدسوقي توجيهاته بأن تشتمل المعارض على جميع السلع الغذائية الأساسية لاسيما اللحوم والدواجن والأسماك والزيت والسكر والأرز مشددًا على ضرورة وجود حملات يومية لمتابعة هذه المعارض والتأكد من سلامة السلع المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

وأكد المحافظ ، أن هذه المعارض يتم تنفيذها بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والوحدات المحلية وسيتم من خلالها توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين ، حيث تتراوح التخفيضات بين 15% و20% مقارنة بالأسعار المثيلة في الأسواق لتخفيف ‏العبء عن المواطنين وإتاحة وتوفير الاحتياجات.

وقال محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط ، أن معارض "أهلا رمضان" تم توزيعها بالمحافظة بحيث يوجد في مدينة أسيوط معرض بشارع 26 يوليو ومعرض بشارع الهلالي بتقاطع شارع الرياض ومعرض بشارع الهلالي أمام الحماية المدنية ومعرض بنقابة المعلمين بالإضافة إلى معرض بمدينة أبوتيج ومعرض بمدينة ديروط بنادى ديروط الرياضي.

وأضاف محمد إسماعيل ، أنه يوجد 11 سيارة متنقلة ضمن مشروع "عربيتي" تقوم بتوزيع السلع الغذائية واللحوم على جميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع وزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحمولة 5 طن للسيارة الواحدة.