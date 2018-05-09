محافظ أسوان يجتمع برؤساء الشركات لبحث منظومة التأمين ضد الحرائق.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

عقد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، مساء الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الشركات والهيئات والمؤسسات الاقتصادية والخدمية، بالإضافة إلى مديرى الحماية المدنية وشرطة العائمات، من أجل حماية الأرواح والممتلكات واتخاذ الإجراءات الاحترازية لتأمين المنشآت الخدمية والسياحية والقلاع الصناعية ضد أى مخاطر تتسبب فيها الحرائق.

واستعراض الاجتماع، الدروس المستفادة من الحرائق التى شهدتها المحافظة فى الفترة الأخيرة وخاصة حريق سوق إدفو فى يوليو 2017، وأيضاً حريق مخزن الباجاس التابع لمصنع الخشب الحبيبى بكوم أمبو فى مطلع الشهر الحالى، بجانب تفعيل المشاركة المجتمعية من الشركات والهيئات لصالح المجتمع المحيط بها سواء بتطوير ورفع كفاءة منظومة الإطفاء بهذه المنشآت أو توظيف ما لديها من إمكانيات فى مجابهة أى حرائق أو أزمات فى دائرتها، وهو ما يتطلب مراجعة التصميمات الخاصة بشبكات الحريق لرفع كفاءتها لتكون مناسبة للتعامل السريع ومجابهة أى طوارئ، علاوة على ضرورة دعم هذه المنشآت بخزانات وفناطيس مياه لتغذية سيارات ومعدات الإطفاء لتوفير الوقت والجهد والإسراع فى عمليات إخماد الحرائق ، فضلاً عن أهمية تأهيل وتدريب العاملين فى كل منشأة للمشاركة عند الضرورة فى حمايتها من أى مخاطر أو أضرار وخاصة الحرائق مع وضع خطط لإجراء تجارب عملية شبة فعلية لاكتشاف الثغرات التى تحتاج إلى التعديل قبل الحدث وبعده وخاصة تطبيق منظومة الإطفاء الذاتى سواء الآلى أو النصف آلى.

وشدد اللواء مجدى حجازى، فى بيان له، على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة مع المنشآت والجهات غير الملتزمة باشتراطات وقواعد السلامة المهنية ومواجهة الحرائق ورفع تقرير الحماية المدنية عن أى مخالفات فى هذا الشأن للمستوى الأعلى مع استعداد المحافظ للتدخل شخصياً فى حالة طلب الجهة موافقات لتوفير الاعتمادات المالية الخاصة بفناطيس وسيارات ومعدات الإطفاء، مؤكداً أنه على استعداد لعقد اجتماع شهرى فى هذا الشأن بإحدى المنشآت للتعرف من قرب على إمكانياتها ونقاط القوة لتعميمها أو فى حالة ابتكار أسلوب جديد فى مواجهة مخاطر الحرائق حيث أن لكل منشأة طبيعة خاصة فى مواجهة الحدث طبقاً للمواد المستخدمة أو المخلفات للمنتج وآلية العمل فيها وهو الذى يحتاج للمرور الميدانى من المسئولين والمتابعة المستمرة لتدراك أى مشاكل أو نقاط ضعف لتلافيها.

ووجه مجدى حجازى الجهات المعنية ورؤساء المراكز والمدن لمراجعة حنفيات الحريق فى الشوارع الرئيسية والميادين والأسواق والمراسى السياحية والتأكد من جاهزيتها، بالإضافة إلى استمرار خطة قطاع كهرباء أسوان فى استبدال الخطوط والموصلات الكهربائية المكشوفة بخطوط هوائية معزولة، وخاصة أنه تم الانتهاء من 70% من هذه الخطة، وجارى العمل فى نسبة الـ30% المتبقية داخل القرى والأحياء السكنية.

وفى نهاية الاجتماع استمع حجازى من المسئولين لدور ومهام وخطة الجهات المشاركة بالاجتماع فى مواجهة الحرائق مع طرح الآراء والمقترحات لتطوير أداء المنظومة داخل كل منشأة والتعامل بجدية فى ظل الأحوال المناخية الصعبة التى شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية مع توقع ارتفاع درجات الحرارة وهو الذى يتطلب اليقظة الكاملة، كما أشاد الحضور بتبنى المحافظة لخطة استعداد جميع المنشآت لمجابهة الحرائق من أجل اتخاذ الإجراءات الوقائية والاستباقية للحد من مخاطرها وأضرارها السلبية.











