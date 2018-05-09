مجلس وزراء الإعلام العرب يكرم برامج وشخصيات وشهداء العمل الإعلامى

انطلقت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ49 لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة الجزائر خلفا لتونس وذلك بحضور وزراء الإعلام والمسئولين عن الأجهزة الإعلامية فى الدول العربية، ومشاركة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية والدكتور خالد الغامدي رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربى.

ويرأس وفد مصر في الاجتماع، مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويشارك الأستاذ علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ممثلا لاتحاد وكالات الأنباء العربية، كما يحضر الاجتماع المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية فى منظومة مجلس وزراء الإعلام العرب.

ويناقش الوزراء مشروع جدول أعمال المجلس، الذى أعده المكتب التنفيذى أمس الثلاثاء والذى يتضمن العديد من البنود منها متابعة تنفيذ "الخطة الإعلامية الدولية للتصدى للقرار الأمريكى الأحادى بالاعتراف بالقدس عاصمة الاحتلال الإسرائيلى"، والتى أعدها قطاع الإعلام والاتصال بالتنسيق مع قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، لحشد الطاقات العربية ولزيادة الوعى حول أهمية قضية القدس ودعم التحرك الدبلوماسى باتجاه المجتمع الدولى والرأى العام العالمى لفضح الانتهاكات الإسرائيلية داخل أراضى فلسطين المحتلة.

كما يتضمن جدول الأعمال القضية الفلسطينية كونها القضية المحورية والأساسية لجامعة الدول العربية بهدف الإبقاء على القضية الفلسطينية عموما وقضية القدس حية فى عقول العرب والمسلمين، من خلال تبنى برامج توعوية إعلامية وفق سياسات إعلامية عربية .

ويناقش الاجتماع أيضا بنودا أخرى منها ما يتعلق بالخريطة الاعلامية العربية للتنمية المستدامة، دور الإعلام العربى فى التصدي لظاهرة الإرهاب ، اللجنة العربية للإعلام الالكتروني، عاصمة الإعلام العربى، الاستراتيجية الإعلامية العربية، ميثاق الشرف الإعلامي، المحور الفكري للدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب.

ومن المقرر أن يقوم مجلس وزراء الإعلام العرب على هامش الاجتماع بالاحتفال بيوم الإعلام العربى فى دورته الثالثة والتي خصصت لمجال التلفزيون تحت شعار " التلفزيون العربي : نبض الأمة " حيث سيتم تكريم تلفزيون جمهورية العراق كأقدم تلفزيون عربي بالإضافة إلى تكريم عدد من الشخصيات الاعلامية العربية وتكريم بعض البرامج التلفزيونية العربية في المجالات المختلفة، وكذلك تكريم شهداء العمل الإعلامى.

وقد تم اختيار الأعمال الفائزة بجائزة التميز الإعلامى من قبل لجنة أعضاء ممثلة من الدول العربية حيث قامت اللجنة بفرز كافة الأعمال المرشحة للجائزة المقدمة من الدول الأعضاء وتم اختيار الأعمال الفائزة حسب المعايير والآليات المعتمدة من مجلس وزراء الاعلام العرب.

الجدير بالذكر أن مجلس وزراء الإعلام العرب يأتى من ضمن المجالس الوزارية المتخصصة تحت مظلة جامعة الدول العربية ويضم فى عضويته كل الدول الأعضاء لدى الجامعة، وينعقد مرة من كل عام بمقر الأمانة العامة أو إحدى الدول الأعضاء وله أن يعقد اجتماعا طارئاً عند الضرورة.