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"كهرباء الأقصر" يعلن فصل محطة محولات أرمنت الجديدة الجمعة لإجراء الصيانة

الأربعاء، 09 مايو 2018 07:00 ص
"كهرباء الأقصر" يعلن فصل محطة محولات أرمنت الجديدة الجمعة لإجراء الصيانة محولات كهرباء - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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قال المهندس حجاج عبده محمد وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء بمحافظة الأقصر، إنه سيتم فصل محطة محولات أرمنت الجديدة 66/ 11 وذلك يوم الجمعة المقبل، بدءاً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة صباحاً للقيام بأعمال الصيانة الضرورية.

من المقرر أن يترتب على فصل محطة محولات أرمنت، فصل التغذية الكهربائية عن منطقة المريس البلد ونجوعها بالكامل، ومنطقة أرمنت الحيط ونجوعها بالكامل، ومنطقة أرمنت الوابورات ونجوعها بالكامل، ومنطقة المراعزة وتوابعها بالكامل، ومنطقة نجع دنقل وتوابعها بالكامل، وقرى الرزيقات بحرى والرياينة وحاجر الرياينة، وتهيب الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المواطنين المقيمين بالمناطق المتأثرة بالفصل التفضل باتخاذ التدابير اللازمة لتفادى ساعات الفصل.


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