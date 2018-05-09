كازاخستان: الاجتماع الدولى التاسع حول سوريا منتصف مايو الجارى فى "أستانا"الأربعاء، 09 مايو 2018 04:06 م
سوريا - أرشيفية
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أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية، اليوم الأربعاء، أن الدول الضامنة فى عملية أستانا "روسيا وإيران وتركيا" أكدت أن الاجتماع رفيع المستوى حول سوريا سيعقد يومى 14 و15 مايو فى أستانا.
وذكرت الوزارة ، فى بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية ، "وزارة الخارجية الكازاخية تعلن أن الدول الضامنة فى عملية أستانا أكدت عقد الاجتماع الدولى التاسع رفيع المستوى حول سوريا فى 14 -15 مايو 2018".
ومن المرتقب إجراء مشاورات ثنائية ومتعددة الأطراف فى 14 مايو الجارى ، فيما ستعقد الجلسة العامة فى اليوم التإلى 15 مايو.
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