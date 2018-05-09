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قوات الجيش اليمنى تواصل التقدم فى مديرية الملاجم بالبيضاء

الأربعاء، 09 مايو 2018 12:25 ص
قوات الجيش اليمنى تواصل التقدم فى مديرية الملاجم بالبيضاء تحرير مناطق فى اليمن
كتبت إيمان حنا
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تواصل قوات الجيش اليمنى مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربى تقدمها فى مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء، لليوم الثانى على التوالى.

 

وقال مصدر عسكرى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش تمكنوا، أمس الثلاثاء، من السيطرة الكاملة على "الخط الاسفلتى" فى "أشعاب فضحة" بمديرية الملاجم، والذى كانت تستخدمه المليشيات الانقلابية لإمداد عناصرها فى عقبة القنذع بمديرية نعمان.

 

وذكر المصدر، أن المعارك - التى استمرت لساعات - أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات، فيما استعاد أبطال الجيش كميات من الأسلحة - المتوسطة والخفيفة- خلفتها المليشيات الانقلابية ولاذت بالفرار باتجاه بلاد الملاجم خط السوادية.

 

إلى ذلك، استهدف طيران التحالف العربى، بعدة غارات، مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثى الانقلابية فى جبل القرحا، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات وتدمير آليات قتالية.

 


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