عمليات ديالى العراقية: لا حظر للتجوال فى المحافظة غدا

أ ش أ

أعلن قائد عمليات ديالى العراقى الفريق الركن مزهر العزاوى، اليوم الأربعاء، عدم فرض حظر للتجوال فى يوم الاقتراع الخاص المقرر اجراؤه يوم غد.

وقال العزاوى - فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز) العراقية - إن قيادة عمليات ديالى لن تفرض حظرا للتجوال فى يوم الاقتراع الخاص المقرر اجراؤه غدا الخميس من خلال فتح 31 مركزا انتخابيا، لافتا الى أن إجمالى الناخبين المشمولين بالاقتراع الخاص من بينهم التشكيلات الأمنية يزيد عن 40 ألف ناخب.

وأضاف العزاوى، أن مظلة جوية ستوفر حماية للانتخابات فى الاقتراع الخاص والعام بديالى، مؤكدا أن كل الاستعدادات الأمنية انجزت وتم المباشرة بالخطط والإجراءات فى كل مناطق ديالى لتأمين مراكز الاقتراع، ويتنافس أكثر من 300 مرشح لخوض الانتخابات النيابية فى ديالى ينتمون إلى أكثر من 30 حزبا وتيارا سياسيا للظفر بـ14 مقعدا حصة المحافظة فى الدورة النيابية المقبلة.