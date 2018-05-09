علماء موريتانيا يطالبون الرئيس بالترشح لولاية جديدة

علماء موريتانيا يطالبون الرئيس بالترشح لولاية جديدةالأربعاء، 09 مايو 2018 08:07 م
محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا
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طالب علماء موريتانيا رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز بالترشح لمأمورية رئاسية جديدة.
وقال رئيس رابطة العلماء الموريتانيين، العلامة حمدا ولد التاه، فى تصريح للصحفيين بعد مشاورات مع الرئيس فى القصر الرئاسى فى نواكشوط، إن رؤساء الهيئات والروابط الإسلامية، شكروا الرئيس خلال اجتماعه بهم اليوم، على الخدمات الجليلة التى قدمها خلال الفترة الماضية، وجددنا له فى نفس الوقت المطالبة بمواصلة المسيرة، والترشح مرة أخرى حتى يكمل ما بدأه لصالح الشعب الموريتانى".
وأضاف رئيس رابطة العلماء الموريتانيين، أن اللقاء الذى جمع الهيئات والروابط الإسلامية، بالرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، هو تقليد السنوى نقوم خلاله بتقييم المنجزات.
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