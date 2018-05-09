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عبد الحميد الكزة: لم أتلق دعوة لحضور اجتماع تيار الإسلام السياسى فى داكار

الأربعاء، 09 مايو 2018 08:47 م
عبد الحميد الكزة: لم أتلق دعوة لحضور اجتماع تيار الإسلام السياسى فى داكار عبد الحميد الكزة
كتب : أحمد جمعة
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نفى الشيخ الليبى عبدالحميد الكزة، مشاركته فى اجتماع داكار الذى تحضره قيادات فى جماعة الإخوان الليبية، والجماعة الليبية المقاتلة بقيادة عبد الحكيم بلحاج.

 

وأكد عبد الحميد الكزة فى اتصال هاتفى بـ"اليوم السابع" أنه لم يتلق أى دعوة للمشاركة فى اجتماع داكار بعد غد، الجمعة، مشيرا لعدم امتلاكه أى معلومات حول طبيعة الاجتماع الذى سيعقد فى السنغال.

 

وأشار الشيخ عبد الحميد الكزة أنه لا يمانع باللقاء مع أى أطراف ليبية فى الداخل وحضور اللقاءات الكبرى ذات الفاعلية التى تخدم البلاد، مشدداً على عدم رغبته فى لقاء الشخصيات الجدلية فى الساحة الليبية.

 

يذكر أن منظمة تتبع زوجة الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى قد وجهت دعوة للمشاركة فى اجتماع يحضره بعض أنصار النظام الليبى السابق وقيادات فى جماعة الإخوان الليبية والجماعة الليبية المقاتلة، وتمول قطر المنظمة التى تديرها زوجة ساركوزى لتنفيذ مخططات الدوحة الخبيثة فى الأراضى الليبية.


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