طوارئ بموانئ البحر الأحمر لاستقبال العمالة القادمة من الخليج لقضاء الإجازة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستقبال العمالة المصرية الوافدة من دول الخليج لقضاء إجازات الأعياد، وذلك بدءا من اليوم بموانئ سفاجا ونويبع والغردقة.

وتستعد موانئ البحر الأحمر لاستقبال عدد من البواخر الناقلة للعمالة المصرية، منها العبارتان "مسرة" و"مان" بميناء سفاجا، والعبارتان "إيلة" و"سينا" بميناء نويبع، والعبارة القاهرة بميناء الغردقة، فى رحلات مكوكية متواصلة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة المصرية القادمة من دول الخليج لقضاء إجازات الأعياد مع ذويهم.

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مديرى الموانئ بضرورة التنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى لتقديم كل التسهيلات للعمالة الوافدة، وسرعة إنهاء الإجراءات، وتوافر الأعداد المناسبة من ضباط الجوازات والتفتيش والجمارك، لسرعة إنهاء الإجراءات، مع زيادة أعداد الحمالين ومراقبتهم بصرامة، لمنع استغلالهم للركاب، بجانب زيادة أعمال التأمين بما يتناسب مع الأعداد المتزايدة من الركاب، وسرعة إنهاء إجراءات الإفراج عن سيارات التربتيك القادمة بصحبة الركاب.

وشملت توجيهات رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، التشديد على تواجد ممثلين للوكلاء السياحيين والملاحيين، لحل أى مشكلة مع إدارة الميناء فى حينها، والتنسيق مع شركات شرق وغرب وجنوب الدلتا العاملة بالموانئ، بتوفير باصات لسرعة نقل الركاب إلى محافظاتهم، والتنسيق مع شرطة المرور بالمحافظات لتوفير أماكن لباصات القطاع الخاص لعدم تكدسها أمام أبواب الموانئ.

وأكد "أبو سنة"، بحسب بيان صادر عن الهيئة، ضرورة التزام التوكيلات الملاحية بمواعيد وصول العبارات، وإلزام مالكى العبارات بالالتزام بالأعداد المسموح بها، وضرورة تبخير العبارات قبل كل رحلة، متابعا: "تقوم لجنة من التفتيش البحرى بالمرور على العبارات قبل السماح لها بالسفر، للتأكد من صلاحيتها للإبحار، وتوفير كل إجراءات التأمين ومعدات الإطفاء والإنقاذ، بما يتناسب مع أعداد الركاب، وفى حالة المخالفة يتم منع العبارة من مغادرة الميناء مع توفير عبارة بديلة لنقل الركاب".

وأشار رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إلى توفير إدارة الحجر الصحى بالميناء سيارتى إسعاف، إحداهما بجوار العبارة والأخرى بجوار صالة الوصول، على أن تكونا مجهزتين بالإسعافات الأولية، مع تزويد صالات الوصول بالأطباء وكل التجهيزات الطبية، لفحص الركاب القادمين وأخذ عينات عشوائية من الركاب، وفى حالة الاشتباه بوجود أى حالة مصابة بعدوى يتم احتجازها لمدة 24 ساعة لحين التأكد من سلامة الراكب لمنع دخول عدوى البلاد.