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ضبط 22 طن مواد غذائية فاسدة خلال حملة تموينية بالبحيرة

الأربعاء، 09 مايو 2018 12:32 م
ضبط 22 طن مواد غذائية فاسدة خلال حملة تموينية بالبحيرة حملة تموينية- أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين، بالتعاون مع مديرية التموين بقيادة المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين.

أسفرت الحملة التى شارك فيها  العقيد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين، والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية، عن ضبط مصنع لتصنيع وتعبئة السمن النباتى بدمنهور لاستخدامه مواد خام مجهولة المصدر، وإضافة مواد كيماوية ملونه ومكسرات نكهة ورائحة منتهية الصلاحية وضارة بالصحة لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكذلك تم ضبط1200 لتر سولار مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء  لتحقيق أرباح غير مشروعه.، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 
 
 
 
 

 


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