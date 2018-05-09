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الأربعاء، 09 مايو 2018 11:52 ص
خالد صلاح
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ضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك فى حملة تموينية بالإسكندرية

الأربعاء، 09 مايو 2018 11:32 ص
ضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك فى حملة تموينية بالإسكندرية جانب من السلع الغذائية المضبوطة
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية واللواء شريف عبدالحميد مدير مباحث الإسكندية، حملة تموينية مكبرة فى إطار مجهودات الإدارة لضبط الأسواق بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم .

 

 البداية كانت عندما وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، مفادها مزاولة  "ا خ ا" صاحب مخزن سلع غذائية كائن بمنطقة كينج مريوط - دائرة قسم شرطة ثان العامرية، نشاطاً تجارياً غير مشروع فى مجال الإتجار فى السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

 

تم استهداف المخزن بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية منطقة غرب ووسط الدلتا وضبط "ع ف خ" 25 سنة المدير المسئول عن المخزن وضُبط بالمخزن عدد 6046 كجم "خروب - زعتر - مسحوق سحلب - ليمون مجفف - أعشاب بخور " جميعها منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، - تم التحفظ على المضبوطات و-تحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان العامرية وجارى العرض على النيابة.


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