صور.. مدير أمن الفيوم يتفقد التمركزات الأمنية بالمحافظة

الفيوم - رباب الجالى

تفقد اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم التمركزات الأمنية بالمحافظة للوقوف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أى ظروف، حيث تفقد قسمى أول وثان الفيوم والأكمنة والتمركزات فى نطاق المدينة للوقوف على مدى استعداداتهم وجاهزيتهم لمواجهة أى ظرف طارئ، وتم التأكد من تجهيزات القوات وانتظامهم بالخدمة، كما حث القوات على تكثيف جهودها لإشعار المواطنين بالأمن والأمان وتحقيق الردع العام والخاص.

وأكد مدير أمن الفيوم استمرار وتواصل جهود الحملة الأمنية المشكلة لضبط العناصر الخارجة عن القانون، وتم التقابل مع القوات ووجه بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أى خروج عن القانون مع اتخاذ كل الإجراءات لحماية القوات من أى اعتداءات، والعمل على سرعة الانتقال لمكان البلاغ لتحقيق الأمن وحفاظا على أرواح المواطنين وضبط أى مخالفات موجودة بالشارع والعمل على تفعيل القانون.

كما قام مدير الأمن بالمرور على عدد من منافذ أمان بنطاق المديرية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك لمحاربة الغلاء وتلبية مطالب المواطنين وتخفيض السعر والاحتياجات الأساسية بشهر رمضان المبارك.

جانب من الجولة



مدير أمن الفيوم خلال الجولة