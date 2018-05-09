صور.. محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير منطقة المتحف القومى

سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إننا نسعى لتطوير المنظومة السياحية والأماكن الأثرية واستغلال المقومات التى تزخر بها المحافظة، لوضع سوهاج على الخريطة السياحية العالمية، وتحويل الهيكل الاقتصادى للمحافظة ليصبح القطاع الصناعى والسياحى من القطاعات الرائدة بسوهاج.

جاء ذلك خلال متابعته لأعمال التجميل والتطوير التى تتم بالمنطقة المحيطة بمتحف سوهاج القومى قبل افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يتم تطوير سور المجلس الشعبى المحلى والمنطقة بما يتناسب مع الطراز المعمارى للمتحف.

وشدد المحافظ على مسئولى حى شرق سوهاج بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة المحيطة ومنطقة النصب التذكارى أمام الديوان العام للمحافظة، على أن يتم مراجعة أعمال الكهرباء واستبدال الكشافات التى لا تعمل.















