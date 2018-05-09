video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 09 مايو 2018 07:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير منطقة المتحف القومى

الأربعاء، 09 مايو 2018 07:14 م
صور.. محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير منطقة المتحف القومى محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير منطقة المتحف
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إننا نسعى لتطوير المنظومة السياحية والأماكن الأثرية واستغلال المقومات التى تزخر بها المحافظة، لوضع سوهاج على الخريطة السياحية العالمية، وتحويل الهيكل الاقتصادى للمحافظة ليصبح القطاع الصناعى والسياحى من القطاعات الرائدة بسوهاج.

جاء ذلك خلال متابعته لأعمال التجميل والتطوير التى تتم بالمنطقة المحيطة بمتحف سوهاج القومى قبل افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يتم تطوير سور المجلس الشعبى المحلى والمنطقة بما يتناسب مع الطراز المعمارى للمتحف.

 وشدد المحافظ على مسئولى حى شرق سوهاج بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة المحيطة ومنطقة النصب التذكارى أمام الديوان العام للمحافظة، على أن يتم مراجعة أعمال الكهرباء واستبدال الكشافات التى لا تعمل.

 

 

 

تفقد المنطقة المحيطة بالمتحف القومي (1)
 

 

تفقد المنطقة المحيطة بالمتحف القومي (3)
 

 

تفقد المنطقة المحيطة بالمتحف القومي (6)
 

 

تفقد المنطقة المحيطة بالمتحف القومي (8)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ سوهاج : انتهاء مشروعات الدورة التمويلية الأولى لـ 18 جمعية

إزالة 15 حالة تعدّ على الأراضى الزراعية فى قرية سفلاق بسوهاج (صور)

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

المتحف القومى

محافظ سوهاج




لا تفوتك
فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة