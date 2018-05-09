صور..محافظ سوهاج: رفع القمامة من الطريق السريع والمرشح بقرية العتامنة بطما

سوهاج - عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن استمرار أعمال النظافة والتجميل بقرى وشوارع مركز ومدينة طما، مشددا على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشوارع وتركيب كشافات الإنارة، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين .

ومن جانبه قال أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، فى بيان إنه تم القيام بحملات نظافة مكبرة بشوارع وقرى المركز، حيث تم رفع القمامة من الطريق السريع والمرشح بالعتامنة ومن أمام الجمعية الزراعية، وتم رفع المخلفات من أمام مدخل العرينى ومن أمام مركز شباب العتامنة، وتم رفع القمامة والمخلفات والأتربة بقرية الحما خلف مقابر طما، وبجوار المدارس بطريق جزيره طما وأمام عملية مياه الحما، وقرية الشوكا أمام المطحن.

كما تم القيام بحملة ناحية قرية الرياينة المعلق، شملت قرى "التحرير والمواطين والحديقة والحسامدة، وطريق الحلفا الأربعين، وطريق التحرير الهيشة، وطريق الصاوى التحرير، وبجوار كنيسة التحرير، وأمام الوحدة الصحية وبقرية المواطين شرق البلد وغرب البلد"، وطريق التحرير المواطين ومدرسة المواطين ومدخل قرية الحسامدة، ومدرسة محمود ونان بالحسامدة، ومن أمام مدرسة الحديقة الإعدادية، وتم تمهيد مدخل قرية أم دومة لغرس الأشجار، ورفع المخلفات من طريق أم دومة تل الزوكى، وتم إزالة معوقات الطرق من مدخل المدمر حتى شارع الوحدة، وخلف المقابر مروراً بشارع مسجد السلام حتى مرشح المدمر وعمل الصيانه للكشافات الكهربائية والإذاعة المحلية.



اعمال النظافة والتجميل بطما



اعمال النظافة والتجميل بطما



اعمال النظافة والتجميل بطما