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صور.. محافظ البحيرة توزع 2200 شهادة أمان على عمال النظافة بالمحافظة

الأربعاء، 09 مايو 2018 04:06 م
صور.. محافظ البحيرة توزع 2200 شهادة أمان على عمال النظافة بالمحافظة توزيع شهادات امان بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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قامت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بتسليم شهادات أمان لعمال النظافة بكافة الوحدات المحلية التابعة للمحافظة بواقع 2200 شهادة فئة الشهادة الواحدة 500 جنيه على نفقة المحافظة.

شارك فى توزيع الشهادات اللواء مجدى عنانى السكرتير العام لمحافظة البحيرة، والمحاسب فتحى مرسى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، وحازم الأشمونى السكرتير العام المساعد بالبحيرة.

ومن جانبها، أكدت محافظ البحيرة، أنه جار التنسيق مع كافة المديريات ومجالس المدن والشركات الاستثمارية والمزارع الكبرى وشركات قطاع الأعمال بنطاق المحافظة بحصر العمال لديهم والتنسيق مع مسئولى البنوك لإصدار شهادات أمان لهم.

وأشارت إلى قيام مديرية القوى العاملة بالبحيرة بتسجيل 34 ألف عامل لديها من العمال غير المنتظمين فى قطاعات العقارات والزراعة والمناجم وصيد الأسماك ليتم دخولهم المنظومة.

وأضافت أنه قد تم توزيع 300 شهادة على ذوى الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة على نفقة صندوق رعاية العاملين التابع لمشاريع المحافظة.

وطالبت محافظ البحيرة جميع المواطنين وخاصة العاملين الذين لا يخضعون لمظلة التأمين الاجتماعى وأصحاب العمالة غير المنتظمة والحرفيين الذين ليس لديهم دخل ثابت للاستفادة من المميزات التى تمنحها شهادة أمان للمصريين وتحقق الحماية التأمينية للفئات البسيطة والحرفية، كما حثتهم على ثقافة الادخار لتعزيز نهضة مصر وتحقيق أهداف ورؤية مصر فى التنمية المستدامة.

1 توزيع شهادات امان بالبحيرة

 توزيع شهادات امان بالبحيرة

 
2 توزيع شهادات امان على عمال النظافة
 توزيع شهادات امان على عمال النظافة
 
3 جانب من توزيع شهادات امان
 جانب من توزيع شهادات امان
 
5 توزيع شهادات امان بالبحيرة
 توزيع شهادات امان بالبحيرة
 
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