صور ..محافظ البحر الأحمر يلتقى وفد لجنة الزراعة خلال زيارتهم للمحافظة

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقيل اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الأربعاء، وفد لجنة الزراعة بالنواب، برئاسة النائب هشام الشعينى رئيس اللجنة، فور وصولهم لمدينة الغردقة، لبدأ جولة بمدن البحر الأحمر، وذلك بحضور النائب أحمد ابو خليل عضو مجلس النواب عن سفاجا والقصير .

ورحب اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بوفد لجنة النواب، مقدما لهم الشكر على زيارتهم للمحافظة، حيث ناقش أعضاء اللجنة مع المحافظ عدة مشروعات بالغردقة ومشكلات الصيادين.

من جانبه قال النائب أحمد أبو خليل عضو مجلس النواب عن دائرة وسط البحر الأحمر، أن اللجنة ستزور غدا مدينة القصير وتلتقى بعدد من الصيادين، للتعرف على مشكلاتهم وحلها.

وأضاف أبو خليل ل اليوم السابع أن اللجنة ستلتقى صيادين مدينة الغردقة مساء الجمعة لمناقشة مشكلاتهم ومن المقرر أن تقوم اللجنة بزيارة مشروعات السيول.



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