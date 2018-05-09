video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 09 مايو 2018 06:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشرفان على تنفيذ حملة إزالات

الأربعاء، 09 مايو 2018 05:25 م
صور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشرفان على تنفيذ حملة إزالات جانب من الحملة
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

أشرف اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير الأمن على تنفيذ عدة قرارات إزالة لتعديات بالبناء على أملاك الدولة بناحية الكيلو 2 دائرة قسم أبو صوير.

وأسفرت الحملة عن إزالة العديد من التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة والإنشاءات والمبانى المقامة بدون ترخيص بالكيلو 2، والتى تنوعت ما بين أسوار ومبانى مقامة على أملاك الدولة.

ورافقهما فى تنفيذ الحملة المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية مسئولى مجلس مدينة أبو صوير ومركز شرطة أبوصوير والعديد من إدارات المديرية.

 

محافظ الاسماعيلية ومدير الامن
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن
 
جانب الازالة
جانب الإزالة

 

تامين تنفيذ الازالة
تأمين تنفيذ الإزالة

 

جانب من ازالة التعديات
جانب من ازالة التعديات

 

مدير الامن والمحافظ فى ك2
مدير الامن والمحافظ فى ك2

 

مدير الامن والمحافظ امام المحافظة
مدير الامن والمحافظ امام المحافظة

 

المحافظ ومدير الامن
المحافظ ومدير الامن

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

المحافظ ومدير الامن وقيادات المديرية
المحافظ ومدير الامن وقيادات المديرية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مياه القناه تواصل تطهير خطوط الصرف الصحى بالقنطرة شرق

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

وزير الداخلية

ازالة تعديات على املاك الدولة




لا تفوتك
فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة