صور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشرفان على تنفيذ حملة إزالات

صور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشرفان على تنفيذ حملة إزالاتالأربعاء، 09 مايو 2018 05:25 م
جانب من الحملة
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أشرف اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير الأمن على تنفيذ عدة قرارات إزالة لتعديات بالبناء على أملاك الدولة بناحية الكيلو 2 دائرة قسم أبو صوير.
وأسفرت الحملة عن إزالة العديد من التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة والإنشاءات والمبانى المقامة بدون ترخيص بالكيلو 2، والتى تنوعت ما بين أسوار ومبانى مقامة على أملاك الدولة.
ورافقهما فى تنفيذ الحملة المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية مسئولى مجلس مدينة أبو صوير ومركز شرطة أبوصوير والعديد من إدارات المديرية.
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن
جانب الإزالة
تأمين تنفيذ الإزالة
جانب من ازالة التعديات
مدير الامن والمحافظ فى ك2
مدير الامن والمحافظ امام المحافظة
المحافظ ومدير الامن
جانب من الحملة
المحافظ ومدير الامن وقيادات المديرية
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