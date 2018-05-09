صور.. رئيس القابضة للمياه يتفقد إنشاءات إدارة شمال الأقصر بالزينية

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، جولة داخل مقر شمال الأقصر للمياه بمنطقة الصعايدة بالزينية، للوقوف على آخر ما تم من أعمال الإنشاءات، وتشمل مركز خدمة العملاء وإنشاء مبانى رئيسية للمخازن وإنشاء حملة ميكانيكية لعمليات الصيانة للسيارات والمعدات كما شملت الإنشاءات معمل مركزى لتحاليل المياه لشركة مياه الشرب بالأقصر.

وتابع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، خلال الجولة بالمقر الذي يضم أقسام المعمل غرفة تجهيز عينات المياه وغرفة المعمل الكيميائي وغرفة المعمل البيولوجى وغرفة للكميائيين وغرفة إدارة المعمل.



رئيس القابضة للمياة يتفقد إنشاءات إدارة شمال الأقصر بالزينية



جانب من جولة المهندس ممدوح رسلان داخل المقر الجديد