صور.. رئيس القابضة للمياه يتفقد إنشاءات إدارة شمال الأقصر بالزينية

صور.. رئيس القابضة للمياه يتفقد إنشاءات إدارة شمال الأقصر بالزينيةالأربعاء، 09 مايو 2018 03:11 م
جانب من جولة المهندس ممدوح رسلان داخل المقر الجديد
إضافة تعليق
قاد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، جولة داخل مقر شمال الأقصر للمياه بمنطقة الصعايدة بالزينية، للوقوف على آخر ما تم من أعمال الإنشاءات، وتشمل مركز خدمة العملاء وإنشاء مبانى رئيسية للمخازن وإنشاء حملة ميكانيكية لعمليات الصيانة للسيارات والمعدات كما شملت الإنشاءات معمل مركزى لتحاليل المياه لشركة مياه الشرب بالأقصر.
وتابع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، خلال الجولة بالمقر الذي يضم أقسام المعمل غرفة تجهيز عينات المياه وغرفة المعمل الكيميائي وغرفة المعمل البيولوجى وغرفة للكميائيين وغرفة إدارة المعمل.
رئيس القابضة للمياة يتفقد إنشاءات إدارة شمال الأقصر بالزينية
جانب من جولة المهندس ممدوح رسلان داخل المقر الجديد
ادارة شمال الاقصر للمياة بالزينية خلال اعمال الانشاءات
إضافة تعليق
تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة
اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة