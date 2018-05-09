video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 09 مايو 2018 04:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. رئيس القابضة للمياه يتفقد إنشاءات إدارة شمال الأقصر بالزينية

الأربعاء، 09 مايو 2018 03:11 م
صور.. رئيس القابضة للمياه يتفقد إنشاءات إدارة شمال الأقصر بالزينية جانب من جولة المهندس ممدوح رسلان داخل المقر الجديد
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

قاد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، جولة داخل مقر شمال الأقصر للمياه بمنطقة الصعايدة بالزينية، للوقوف على آخر ما تم من أعمال الإنشاءات، وتشمل مركز خدمة العملاء وإنشاء مبانى رئيسية للمخازن وإنشاء حملة ميكانيكية لعمليات الصيانة للسيارات والمعدات كما شملت الإنشاءات معمل مركزى لتحاليل المياه لشركة مياه الشرب بالأقصر.

 

وتابع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، خلال الجولة بالمقر الذي يضم أقسام المعمل غرفة تجهيز عينات المياه وغرفة المعمل الكيميائي وغرفة المعمل البيولوجى وغرفة للكميائيين وغرفة إدارة المعمل.

 

رئيس القابضة للمياة يتفقد إنشاءات إدارة شمال الأقصر بالزينية
رئيس القابضة للمياة يتفقد إنشاءات إدارة شمال الأقصر بالزينية

 

جانب من جولة المهندس ممدوح رسلان داخل المقر الجديد
جانب من جولة المهندس ممدوح رسلان داخل المقر الجديد

 

ادارة شمال الاقصر للمياة بالزينية خلال اعمال الانشاءات
ادارة شمال الاقصر للمياة بالزينية خلال اعمال الانشاءات

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الأقصر يحيل مسئول كنترول وفنى وصيدلى للتحقيق لمخالفاتهم القانون

الاقصر

اخبار الاقصر

شركة مياة الشرب بالاقصر

اخبار مصر

ادارة شمال الاقصر بالزينية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة