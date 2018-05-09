صور.. أول تجربة لإنتاج الخبز من الأرز والشعير والبطاطا

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، مخبز انتاج رغيف الخبز باستخدام الشعير والبطاطا وكسر الأرز بمدينة قلين، وتفقد مراحل إنتاج الخبز بداية من إضافة دقيق القمح ودقيق الشعير والمكونات المختلفة، مرورا بمرحلة العجن والفرد وصولا لمرحلة التسوية وخروج رغيف خبز ذات جودة عالية وبقيمة غذائية عالية.

يأتى ذلك فى ضوء الاستفادة من تلك المنتجات المحلية فى تقليل نسبة القمح المستخدم فى إنتاج الخبز، وتحقيق فائدة اقتصادية كبرى لوقف استيراد القمح الذى يكلف الدولة العملة الأجنبية.

جاء ذلك بحضور المهندس على عبد الستار سيد أحمد مساعد المحافظ لمنطقة وسط، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة قلين، واللواء شكرى الجندى عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية بالوحدة المحلية بقلين.

واستمع محافظ كفر الشيخ لشرح من الدكتور عزت عابدين "صاحب فكرة إنتاج الخبز من الشعير" ، مؤكداً أن القيمة الغذائية العالية لرغيف الخبز الجديد المنتج من الشعير بنسبة 10% ، و 20% من كسر الأرز، و 35 % من الدقيق العادى، و 35 % من البطاطا، مشيرا إلى أن كل 100 كيلو من الشعير تنتج 40 كيلو دقيق، وأن الشعير بعد تقشيره يتم الاستفادة من الناتج فى إنتاج العلف الحيوانى.



أول تجربة لتصنيع الدقيق من الارز والشعير والقمح



محافظ كفر الشيخ يمسك برغيف الخبز من الارز والشعير وقمح



انتاج الخبز الجديد



الاستفادة من الباطا لتصنيع الخبز



الخبز من الارز والبطاطا والشعير