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صورة جديدة تجمع الملكة رانيا بزوجها العاهل الأردنى وولى العهد

الأربعاء، 09 مايو 2018 03:44 م
صورة جديدة تجمع الملكة رانيا بزوجها العاهل الأردنى وولى العهد الملكة رانيا
كتبت ريهام عبد الله
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نشرت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردنى، صورة تجمعها مع زوجها الملك عبد الله وابنهما، وذلك خلال مشاركتهم فى الاجتماع السنوى لمنتدى أعمال البنك الأوروبى.

ونشرت الملكة رانيا الصورة عبر حسابها الرسمى بموقع التدوين المصغر "تويتر" وعلقت قائلة: "مع جلالة الملك عبد الله الثانى وولى العهد سمو الأمير الحسين فى الاجتماع السنوى لمنتدى أعمال البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الذى يقام فى البحر الميت".

                               

الملكة رانيا
الملكة رانيا

 

ملكة الأردن
ملكة الأردن

 


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الملكة رانيا

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ملكة الاردن

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