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سعد الحريرى: مسيرتنا طويلة ومستمرة دفاعا عن حقوق المرأة اللبنانية

الأربعاء، 09 مايو 2018 11:43 ص
سعد الحريرى: مسيرتنا طويلة ومستمرة دفاعا عن حقوق المرأة اللبنانية سعد الحريرى
بيروت (أ ش أ)
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وجه رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى التهنئة لنساء لبنان بوجه عام لفوزهن بـ 6 مقاعد نيابية ونساء "تيار المستقبل" لفوزهن بنصف تلك المقاعد فى الانتخابات النيابية التى جرت الأحد الماضى.

وقال الحريرى فى تغريدة له عبر حسابه على موقع "توتير"‏: مسيرتنا طويلة ومستمرة دفاعا عن حقوق المرأة ودعما لمشاركتها فى الحياة السياسية".

فى سياق آخر، اعتبرت صحيفة "اللواء" اللبنانية أن الرسالة التى وجهها الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون إلى اللبنانيين مساء أمس مهنئا بالإنجاز الذى تحقق فى الانتخابات النيابية كانت بمثابة خطاب قسم جديد وأجندة جديدة للسنوات المتبقية من عهده والتى يعتبرها السنوات الحقيقية لعهده بعد انتخاب مجلس نيابى جديد وحكومة جديدة ستكون "حكومة العهد الأولى".

وذكت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم انه اللافت فى الرسالة تأكيدها اعتزامه الدعوة إلى حوار وطنى بهدف استكمال تطبيق اتفاق الطائف بكل مندرجاته الواردة فى وثيقة الوفاق الوطنى من دون انتقائية أو استنسابية وتطويرها وفقا للحاجة من خلال توافق وطنى ووضع استراتيجية دفاعية تنظم الدفاع عن الوطن وتحفظ سيادته وسلامة أراضيه.

وأشارت إلى أن الرئيس عون لم يحدد طبيعة هذا الحوار وعما إذا كان من خلال طاولة أو من ضمن تشكيل الحكومة الجديدة أو عبر مجلس النواب، وان كان أعلن انه سيسعى مع رئيس المجلس ورئيس الحكومة كى يستعيد المجلس العتيد دوره الرقابى والتشريعى ويكون بذلك مساحة اللقاء الطبيعية لعرض القضايا التى تهم اللبنانيين ومناقشتها ومنها تلك التى ستكون محور الحوار الوطنى.

 


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