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"روسيا اليوم": خروج الدفعة الثانية من مسلحى ريفى حمص وحماة

الأربعاء، 09 مايو 2018 11:29 ص
"روسيا اليوم": خروج الدفعة الثانية من مسلحى ريفى حمص وحماة خروج مسلحين من سوريا
دمشق (أ ش أ)
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أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، بخروج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم من ريفى حمص الشمالى وحماة الجنوبى باتجاه شمال البلاد .

وذكرت القناة أن الدفعة الثانية ضمت 59 حافلة إضافة إلى (63) سيارة تقل 2730 من المسلحين وعائلاتهم باتجاه جرابلس شمال البلاد.

وأكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، خروج الدفعة السادسة والتى تتضمن 40 حافلة تضم المئات من مسلحى ومدنيى بلدات بيت سحم ويلدا وببيلا باتجاه الشمال السورى حسب اتفاق مع روسيا.

وكان قد تم التوصل إلى اتفاق يقضى بإخراج جميع المسلحين غير الراغبين فى التسوية مع عوائلهم من ريفى حمص الشمإلى وحماة الجنوبى إلى جرابلس وإدلب بعد تسليم السلاح والعتاد والذخائر، وتسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية ودخول الجيش إلى المنطقة وعودة جميع مؤسسات ودوائر الدولة إليها، إضافة إلى فتح الطريق الدولى (حمص - حماة) وتأمينه من قبل وحدات الجيش.

 


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