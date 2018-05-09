رئيس طيران الإمارات: قد نتقاسم منشآت مع الاتحاد خارج الإمارات

دبى (رويترز)

قال رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم اليوم الأربعاء، إن الشركة قد تتقاسم المنشآت من منافستها الاتحاد للطيران خارج دولة الإمارات.

وأبلغ الصحفيين بمقر الشركة فى دبى أن الشراكة مع الاتحاد تمضى فى "الاتجاه الصحيح".

وأضاف أن قرارا لم يُتخذ بعد بخصوص محركات أحدث طلبية لطيران الإمارات من الطائرة إيرباص إيه380.

وزادت أرباح طيران الإمارات لأكثر من مثليها إلى 2.8 مليار درهم (762.36 مليون دولار) فى السنة المالية حتى 31 مارس مقارنة مع 1.3 مليار درهم قبل عام حسبما ذكرت الشركة فى وقت سابق اليوم.