رئيس حكومة كردستان يتوجه إلى روسيا للقاء فلاديمير بوتين

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توجه رئيس الحكومة نيجيرفان البارزانى، إلى موسكو فى زيارة رسمية للقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وأفادت رئاسة حكومة إقليم كردستان، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، بأن البارزانى سيشارك فى الاحتفال السنوى بمناسبة الانتصار فى الحرب العالمية الثانية ب‍موسكو.

وأضاف البيان، أن البارزانى تلقى دعوة زيارة موسكو من مكتب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يشارك البارزانى فى حوارات مهمة وثنائية مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.