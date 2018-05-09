رئيس جامعة دمياط: تعيين 4 مديرين عموم جدد بالجامعة

دمياط - معتز الشربينى

أصدر اليوم الأربعاء الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، عددا من القرارات التنفيذية لتعيين المديرين عموم بالجامعة، على النحو التالى: فاطمة هلالى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، أميمة الطير مدير عام كلية التجارة، ممدوح ياقوت مدير عام الشئون الإدارية، المهندس رضا سرحان مدير عام الشئون الهندسية .

كما استقبل رئيس الجامعة مديرى العموم الجدد، لحثهم على بذل الجهد فى العمل بمواقع مسئوليهم، وإثبات ثقة المسئولين بهم، كما أدى الجميع القسَم الوظيفى أمام رئيس الجامعة، وبعد ذلك توجه الجميع لمباشرة عملهم كلٍ فى موقعه.

من ناحية أخرى، توجه رئيس الجامعة لتفقد الإنشاءات بالحرم الجامعى الجديد، ورافقه المهندس رضا سرحان مدير عام الشئون الهندسية، وأشار رئيس الجامعة إلى ضرورة متابعة الأعمال الخاصة بالإنشاءات التى تقوم بها الشركات المسئولة على الإنشاءات والمتابعة الدورية مع مركز الاستشارات الهندسى بجامعة المنصورة، وأكد مدير عام الشئون الهندسية أن حجم المسئولية كبير يتطلب المزيد من الجهد والعمل الجاد فى الفترة المقبلة .