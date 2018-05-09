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رئيس جامعة المنصورة يفتتح تجديدات 21 سرير عناية مركزة بمستشفى الباطنة التخصصى

الأربعاء، 09 مايو 2018 03:57 م
رئيس جامعة المنصورة يفتتح تجديدات 21 سرير عناية مركزة بمستشفى الباطنة التخصصى جانب من الافتتاح
الدقهلية شريف الديب
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أكد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، أن مستشفيات الجامعة تتميز بخدماتها الطبية التى تمتد إلى محافظات الدلتا، مشيرًا إلى أن القطاع الطبى بجامعة المنصورة، شهد العديد من الإنجازات والتوسعات بالعديد من المستشفيات، وأن افتتاح تجديدات وتوسعة العناية المركزة بمستشفى الباطنة التخصصى، استكمالا لخطة تطوير المنظومة الطبية، ورفع كفاءة وتطوير جميع المستشفيات والوحدات الطبية، والنهوض والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها للمواطنين، واستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى.

جاء ذلك خلال افتتاح تجديدات العنايات المركزة ووحدة الغسيل الكلوى بمستشفى الباطنة التخصصى بجامعة المنصورة، بحضور الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب، والدكتورة مها ماهر مدير مستشفى الباطنة التخصصى، والدكتور الشعراوى كمال مدير عام مستشفيات الجامعة، والدكتور حازم حكيم نائب مدير المستشفى، والدكتور الحديدى محمد الحديدى رئيس قسم الباطنة، والدكتور محمود يوسف رئيس قسم القلب والأوعية الدموية.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة مها ماهر إلى أنه تم تجديد 3 مراكز للعناية المركزة خلال فترة وجيزة 6 أشهر، لمرضى القلب والجهاز الهضمى والكبد والسكر والغدد الصماء، سعة كل عناية 7 أسرة بإجمالى 21 سرير مجهز بكافة التجهيزات الطبية وأجهزة التنفس الصناعى، كما تم افتتاح وحدة الغسيل الكلوى بعد التجديدات،  بسعة أربعة أجهزة، جهازين ملحقين بالعناية المركزة وجهازه منفصلين بوحدة منفصلة، وتم تزويدها بأحدث أجهزة الغسيل الكلوى.

وأوضح أن هذه التجديدات والتوسعات تاتى فى إطار خطة المستشفى لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المرضى بالعناية المركزة، نظرا لتزايد أعداد المرضى باستمرار، وتم تجهيز العنايات المركزة بأحدث أجهزة التنفس الصناعى والأجهزة الخاصة بكل تخصص يعمل عليها كوادر مدربة على أعلى مستوى من الكفاءة الطبية والتى تتميز بها مستشفيات جامعة المنصورة.

رئيس جامعة المنصورة يتفقد العنايات بعد التجديد
رئيس جامعة المنصورة يتفقد العنايات بعد التجديد

رئيس جامعة المنصورة يشاهد العنايات الجديدة
رئيس جامعة المنصورة يشاهد العنايات الجديدة

رئيس جامعة المنصورة يتابع افتتاح العنايات الجديدة
رئيس جامعة المنصورة يتابع افتتاح العنايات الجديدة

رئيس جامعة المنصورة يتفقد العنايات الجديدة بالباطنة التخصصي
رئيس جامعة المنصورة يتفقد العنايات الجديدة بالباطنة التخصصي

رئيس جامعة المنصورة مع فريق العمل بمستشفي الباطنة التخصصي
رئيس جامعة المنصورة مع فريق العمل بمستشفي الباطنة التخصصي

رئيس جامعة المنصورة بالبانة التخصصي
رئيس جامعة المنصورة بالبانة التخصصي

 


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