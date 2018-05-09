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رئيسا حزبى لبنانيين يدعوان مناصريهما فى الشويفات إلى وقف الاشتباك

الأربعاء، 09 مايو 2018 03:00 ص
رئيسا حزبى لبنانيين يدعوان مناصريهما فى الشويفات إلى وقف الاشتباك الشرطة اللبنانية - أرشيفية
أ ش أ
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دعا رئيس "اللقاء الديمقراطى" اللبنانى وليد جنبلاط، ورئيس الحزب "الديمقراطى اللبنانى" طلال أرسلان، جميع المناصرين فى الحزبين إلى الوقف الفورى لكل أنواع الاشتباك بينهما فى منطقة "الشويفات".

وأكدا، فى اتصال مشترك بينهما، مساء الثلاثاء، ضرورة ممارسة أعلى درجات ضبط النفس لقطع الطريق على الطابور الخامس الذى قد يدخل على خط الإشكال ودفعه نحو مزيد من التصعيد، كما دعا الأجهزة الأمنية المختصة إلى التدخل ووقف هذا الاشتباك الذى بدأ فرديا وتطور إلى ما لا تحمد عقباه.

وشددا على أن صفحة الانتخابات النيابية قد طويت، و أنهما يحرصان على عدم وقوع أى مشكلة فى أى منطقة من مناطق الجبل حتى ولو اختلفت الرؤى السياسية فى العديد من القضايا، ويشار إلى أن الجيش اللبنانى، ذكر فى وقت سابق، أنه إثر حدوث إشكال بين مواطنين فى بلدة "الشويفات" تطور إلى إطلاق نار ما أدى إلى وفاة مواطن، تدخلت قوى الجيش المنتشرة فى المنطقة وعملت على تسيير الدوريات وإقامة الحواجز لتطويق الحادث وإعادة الوضع إلى طبيعته، مضيفة أنه جارٍ حاليا ملاحقة مطلقى النار للقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء المختص.


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