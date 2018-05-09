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خارجية العراق: قرار ترامب حول نووى إيران متعجل ويدفع بالمنطقة نحو الدمار

الأربعاء، 09 مايو 2018 03:21 م
خارجية العراق: قرار ترامب حول نووى إيران متعجل ويدفع بالمنطقة نحو الدمار ترامب وروحانى
كتب: أحمد جمعة
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أعربت وزارة الخارجية العراقية عن أسفها من موقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ضد الاتفاق النووى الإيرانى، واصفا إياه بـ"المتعجل" وغير المحسوب.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، الدكتور أحمد محجوب، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أن العراق يتابع باهتمام بالغ التطورات الاخيرة والخطيرة بخصوص قرار الرئيس الأمريكى ترامب الخاص بانسحاب الولايات المتحدة الامريكية من الاتفاق النووى الإيرانى.

 

وأكدت الخارجية العراقية أن إلغاء الاتفاق النووى الإيرانى يصب فى صالح التصعيد، موضحة أن ذلك لن يجنى منه أحد سوى الدمار وويلات الحروب التى عانت منها المنطقة كثيرا، داعية جميع الأطراف لتحاشى التداعيات المُحتملة والحفاظ على ما تم التوصل إليه من نتائج ايجابية فى هذا الملف المعقد، مشيرة إلى أن العراق كان من أول الدول التى رحبت بتوقيعه لما له من تأثير كبير على احلال السلام فى الشرق الأوسط.

 

ورحبت الخارجية العراقية بقرار بقاء الدول الخمس الأخرى فى المجموعة وعلى موقفها المعتدل فى التمسك وعدم الانسحاب من الاتفاق، والدفع باتجاه الحلول ذات الطابع الأممى وليس الفردى والذى يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى.


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