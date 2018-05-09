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الأربعاء، 09 مايو 2018 09:38 م
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حزب النهضة يحتل المرتبة الأولى رسميا فى العاصمة التونسية بالانتخابات البلدية

الأربعاء، 09 مايو 2018 09:36 م
حزب النهضة يحتل المرتبة الأولى رسميا فى العاصمة التونسية بالانتخابات البلدية الانتخابات التونسية - أرشيفية
أ ف ب
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احتل حزب النهضة التونسى، اليوم الأربعاء، المرتبة الأولى بشكل رسمى فى العاصمة التونسية بالانتخابات البلدية.

وكان مسئولون من حزب النهضة الاسلامى، قالوا، الأحد الماضى، إن النتائج الأولية أظهرت فوز حزبهم فى الانتخابات البلدية فى تونس متقدما على منافسه نداء تونس، وقال القيادى فى النهضة لطفى زيتون لرويترز، "بعد فرز الأصوات فى مراكز الاقتراع، النهضة فاز فى الانتخابات متقدما على نداء تونس بفارق يصل 5%، فوزنا هو تتويج لانفتاح النهضة وبحثها عن التوافق والنهج الديمقراطى " وأقر القيادى بنداء تونس برهان بسيط بتقدم النهضة على النداء بفارق من 3 إلى 5%".

 

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