جامعة جنوب الوادى تنظم المؤتمر العلمى الدولى الأول بكلية التجارة

قنا – هند المغربى

نظمت كلية التجارة جامعة جنوب الوادى المؤتمر العلمى الدولى الأول تحت عنوان "آفاق البناء الاقتصادى والمالى والإدارى للدولة الفرص والتحديات " فى الفترة من 9 – 10 مايو 2018.

وأكد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة فى بيان على أهمية البحث العلمى فى الجامعة والدور الذى يلعبه فى تقدم الجامعات واشار الى ان البحث العلمى ليس عملاً فردياً ولكنه عملاً جماعياً يعتمد على التواصل وتبادل الافكار، مشيدا بعملية البحث العلمى بالجامعة والذى جعلها من الجامعات المتميزة حيث انها حققت تقدماً ملحوظاً فى التصنيفات الدولية للجامعات حيث احتلت المركز الرابع والعشرين على مستوى الجامعات العربية فى تصنيف التايمز البريطانى.

وأشاد الدكتور محمود خضارى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بدور رئيس الجامعة فى دعم كافة انشطة البحث العلمى داخل الجامعة ورفع المساهمة فى المؤتمرات الدولية والمحلية، مشيرا إلى أن الجامعة تحفز الجميع لتنظيم المؤتمرات العلمية فى كل كليات الجامعة كما أكد على ضرورة الوصول الى توصيات تؤدى إلى وضع العلاج المناسب لكافة مشكلات المجتمع.

وأشار الدكتور محمود حامد عبد الرازق عميد كلية التجارة إلى أن هذا المؤتمر سوف يناقش على مدار اليومين أكثر من أربعين بحثاً وورقة عمل مقدمة من باحثين واساتذة واستشاريين حتى يتم التوصل لمجموعة من النتائج والتوصيات توضع تحت سمع وبصر صانع القرار للاستفادة بها ومحاولة تنفيذها على ارض الواقع.

وأكد الدكتور جمال إبراهيم حسن مقرر المؤتمر بان هذا المؤتمر يهدف إلى المساعدة لإيجاد حلول تساعد على البناء الاقتصادى والمالى والإدارى للدولة من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتمويلية المتاحة وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات من خلال عدة محاور وأهمها آفاق البناء الاقتصادى "الفرص والتحديات" وآفاق البناء المالى وآفاق البناء الإدارى.

وفى نهاية الحفل قام الدكتور عباس منصور والدكتور محمود خضارى والدكتور محمود حامد عبد الرازق بتكريم المشاركين فى المؤتمر وتسليمهم درع المؤتمر تقديرً لهم حضر جلسة الافتتاح عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وعدد كبير من الباحثين والمشاركين فى المؤتمر وحشد من الطلاب.