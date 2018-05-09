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الأربعاء، 09 مايو 2018 03:20 م
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تنفيذ قرارى إزالة لعقارين بحى غرب المنصورة لخطورتهما

الأربعاء، 09 مايو 2018 02:30 م
تنفيذ قرارى إزالة لعقارين بحى غرب المنصورة لخطورتهما إزالة عقارات - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
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نفذت اللجنة المشكلة من رئيس حى غرب المنصورة ، قرار الإخلاء لمنزلين صادر لهم قرار إزالة لخطورتهما الداهمة.

 

وأمر اللواء حسام حمودة رئيس حى غرب المنصورة لجنة برئاسة عبد الهادى محمد عبده نائب رئيس حى غرب ، أحمد عبد الله شرارة ، ياسر الحسينى ممثلى الإدارة الهندسية ، وفخرى عبد القادر مدير الإشغالات ، عضو قانونى من الشئون القانونية بحى غرب ، وبحضور كول أمنى مكبر من قسم أول المنصورة ، لتنفيذ قرارات الإخلاء الإدارى الصادرة بشأن عقارين بنطاق حى غرب لما يمثله العقارين من خطورة داهمة على المارة والسكان والمواطنين .

 

وتم تنفيذ قرار الإخلاء الإدارى للعقار رقم 58 بشارع الراعى المتفرع من شارع محمد فتحى ، وتنفيذ قرار الإخلاء الإدارى لعقار بحارة الزينى من ميدان العجمي، كما تم تنفيذ القرارات باستخدام المعدات التابعة لحى غرب المنصورة و الورشة الصناعية والإشغالات والكهرباء بحى غرب.


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