تنفيذ قرارى إزالة لعقارين بحى غرب المنصورة لخطورتهما

الدقهلية - شريف الديب

نفذت اللجنة المشكلة من رئيس حى غرب المنصورة ، قرار الإخلاء لمنزلين صادر لهم قرار إزالة لخطورتهما الداهمة.

وأمر اللواء حسام حمودة رئيس حى غرب المنصورة لجنة برئاسة عبد الهادى محمد عبده نائب رئيس حى غرب ، أحمد عبد الله شرارة ، ياسر الحسينى ممثلى الإدارة الهندسية ، وفخرى عبد القادر مدير الإشغالات ، عضو قانونى من الشئون القانونية بحى غرب ، وبحضور كول أمنى مكبر من قسم أول المنصورة ، لتنفيذ قرارات الإخلاء الإدارى الصادرة بشأن عقارين بنطاق حى غرب لما يمثله العقارين من خطورة داهمة على المارة والسكان والمواطنين .

وتم تنفيذ قرار الإخلاء الإدارى للعقار رقم 58 بشارع الراعى المتفرع من شارع محمد فتحى ، وتنفيذ قرار الإخلاء الإدارى لعقار بحارة الزينى من ميدان العجمي، كما تم تنفيذ القرارات باستخدام المعدات التابعة لحى غرب المنصورة و الورشة الصناعية والإشغالات والكهرباء بحى غرب.