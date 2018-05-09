تموين المنوفية: توريد 93 ألف طن قمح للشون والصوامع

المنوفية _ محمد فتحى

أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أن إجمالي ما تم توريده منذ فتح باب التوريد وحتى الآن من محصول القمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة، بلغت 93 ألفا و897 طنا، موضحا أن عملية توريد القمح مستمرة حتي الانتهاء من موسم الحصاد.

وشدد الجمال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، علي ضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التي تعوق عمليات التوريد، مشيراً إلي المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك علي مستوي المحافظة .

ووجه بضرورة الالتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ علي سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة والحفاظ عليه يعتبر أمن قومي.