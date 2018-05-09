تكريم رئيس جامعة طنطا فى "ملتقى الكويت للتعليم"الأربعاء، 09 مايو 2018 02:25 م
تكريم رئيس جامعة طنطا
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أعرب الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا عن سعادته البالغة بتكريمه فى ملتقى الكويت للتعليم الذى تنظمه شركة NoufEXPO بالتعاون مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالى وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وأوضح سبع، فى بيان أن هذا التكريم جاء تتويجاً لجامعة طنطا ودورها الرائد بوصفها إحدى القلاع الجامعية العريقة فى مصر بقلب الدلتا، وأنه لا يألوا جهداً في تحقيق حلمة الوطنى بالنهوض بجامعته وأن تجد لنفسها مكانا فى قائمة أفضل الجامعات المصرية والعربية وحتى العالمية.
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