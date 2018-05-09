تقرير رسمى: 29 حالة طلاق يوميا بدمياط.. التعبئة والاحصاء 10919 حالة بـ2017

دمياط عبده عبد البارى

كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول معدلات الطلاق فى محافظة دمياط العام الماضى، عن نتائج مرعبة والتى سجلت 10919 حالة طلاق بنسبة 1.2% من اجمالى 908270 شخص فوق سن 18 عام، كشف خلالها أن الطلاق وقع فى 30% من حالات الزواج التى تمت فى الخمس سنوات الماضية، وأظهرت الإحصائية أن 5 الاف حالة زواج تتم سنويًا، لكن نسبة كبيرة من هذه الحالات ينفصل فيها الزوجان.



واحتلت نسبة الطلاق بالحضر 55٪ بينما كانت نسبة الريف والقرى بـ٤٥٪، كما كانت نسبة الطلاق والخلع فى مدن رأس البر ودمياط ودمياط الجديدة بنسبة تفوق قرى ومراكز المحافظة.





وأظهرت دعاوى الطلاق والخلع المرفوعة أمام محاكم الأسرة أن أبرز أسباب الطلاق ترجع، إلى الخلافات الزوجية على العنف ضد الزوجة والابناء والخيانة الزوجية والنفقات المعيشية .





وذكر التقرير، أن أعلى نسبة للطلاق كانت من نصيب مدينة رأس البر بنسبة 3%، تلتها مدينة دمياط الجديدة 1.63 % وشكلت نسبة الطلاق فى مدينة السرو الاقل بنسبة 0.62% .

و انتشار ظاهرة الطلاق فى محافظة دمياط إلى 29 حالة طلاق يوميا بمعدل حالة كل 1.2 ساعة والأغلب منها شباب بما يقرب عن 40% من حالات الزواج، سببها الأساسى ضعف ثقافة الزواج والتى تعنى "العلاقة الأبدية شديدة القرب والخصوصية"، مشيرًا إلى أن الإحصائيات ذكرت وجود 208366 شخص لم يتزوج من اجمالى 908270 شخص فوق سن ال18 عام بنسبة 22.9% من بينهم 38% حالة عنوسة للانثى.



وكشف التقرير أن اجمالى عدد حالات الطلاق بمحافظة دمياط عام 2017 طبقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء بلغ 10919 حالة طلاق بنسبة 1.2% من اجمالى 908270 شخص فوق سن 18

ففى قسم اول دمياط " حضر" بلغ اجمالى حالات الطلاق 954 حالة من اجمالى بينما قسم ثانى دمياط " حضر" 1330حالة بإجمالى 2284 حالة بنسبة 1.21% .

أما مركز دمياط "حضر " 494 حالة و" ريف" 2294 حالة بإجمالى 2294 حالة بنسبة 1.12% .

بينما بلغت حالات الطلاق بمركز فارسكور " حضر" 593 حالة و" ريف" 1742 حالة بإجمالى 1742 حالة بنسبة 1.13% بينما مدينة الروضة بلغ عدد حالات الطلاق 201 حالة من اجمالى 16917 شخص فوق سن 18 بنسبة 1.18% أما مركز الزرقا "حضر" 186 حالة بينما "ريف" 848 حالة بإجمالى 848 حالة بنسبة 1.2%.

بينما مدينة السرو 100 حالة من اجمالى 16060 شخص فوق سن 18 بنسبة 0.62% أما مركز كفر سعد " حضر" 121 حالة "ريف" 1945 حالة بإجمالى 1945 شخص بنسبة 1.23% أما مدينة ميت ابو غالب 160 حالة من اجمالى 11271 شخص فوق سن 18 بنسبة 1.41%

بينما مركز كفر البطيخ حضر 412 حالة ريف 596 حالة بإجمالى 1008 شخص فوق سن 18 بنسبة 1.27% .

أما دمياط الجديدة 506 حالة من اجمالى 30917 شخص فوق سن 18 بنسبة 1.63 %.

مدينة رأس البر 192 حالة من اجمالى 6291 شخص فوق سن 18 بنسبة 3%.



