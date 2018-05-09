video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 09 مايو 2018 06:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

معدل حالة كل 1.2 ساعة

تقرير رسمى: 29 حالة طلاق يوميا بدمياط.. التعبئة والاحصاء 10919 حالة بـ2017

الأربعاء، 09 مايو 2018 06:34 ص
تقرير رسمى: 29 حالة طلاق يوميا بدمياط.. التعبئة والاحصاء 10919 حالة بـ2017 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق

كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول معدلات الطلاق فى محافظة دمياط العام الماضى، عن نتائج مرعبة والتى سجلت  10919 حالة طلاق  بنسبة 1.2% من اجمالى 908270 شخص فوق سن 18 عام، كشف خلالها أن الطلاق وقع فى 30% من حالات الزواج التى تمت فى الخمس سنوات الماضية، وأظهرت الإحصائية أن 5 الاف حالة زواج تتم سنويًا، لكن نسبة كبيرة من هذه الحالات ينفصل فيها الزوجان.


واحتلت نسبة الطلاق بالحضر 55٪ بينما كانت نسبة الريف والقرى بـ٤٥٪، كما كانت نسبة الطلاق والخلع فى مدن رأس البر  ودمياط ودمياط الجديدة  بنسبة تفوق قرى ومراكز المحافظة.


وأظهرت دعاوى الطلاق والخلع المرفوعة أمام محاكم الأسرة أن أبرز أسباب الطلاق ترجع، إلى الخلافات الزوجية على العنف ضد الزوجة والابناء والخيانة الزوجية والنفقات المعيشية .



وذكر التقرير، أن أعلى نسبة للطلاق كانت من نصيب مدينة رأس البر  بنسبة 3%، تلتها مدينة دمياط الجديدة 1.63 % وشكلت نسبة الطلاق فى مدينة السرو الاقل بنسبة  0.62% .
و انتشار ظاهرة الطلاق فى محافظة دمياط إلى  29 حالة طلاق يوميا بمعدل حالة كل 1.2 ساعة والأغلب منها شباب بما يقرب عن 40% من حالات الزواج، سببها الأساسى ضعف ثقافة الزواج والتى تعنى "العلاقة الأبدية شديدة القرب والخصوصية"، مشيرًا إلى أن الإحصائيات ذكرت وجود 208366 شخص لم يتزوج  من اجمالى 908270 شخص فوق سن ال18 عام  بنسبة 22.9% من بينهم 38% حالة عنوسة للانثى.
 

وكشف التقرير أن اجمالى عدد حالات الطلاق بمحافظة دمياط عام 2017 طبقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء بلغ  10919 حالة طلاق  بنسبة 1.2% من اجمالى 908270 شخص فوق سن 18

ففى قسم اول دمياط " حضر" بلغ اجمالى حالات الطلاق 954 حالة  من اجمالى بينما قسم ثانى دمياط " حضر" 1330حالة  بإجمالى 2284 حالة  بنسبة 1.21%  .

أما مركز دمياط "حضر " 494 حالة و" ريف" 2294 حالة  بإجمالى 2294 حالة بنسبة 1.12%  .

بينما بلغت حالات الطلاق بمركز فارسكور " حضر" 593 حالة و" ريف" 1742 حالة  بإجمالى 1742 حالة بنسبة 1.13%  بينما مدينة الروضة بلغ عدد حالات الطلاق 201 حالة من اجمالى 16917 شخص فوق سن 18 بنسبة  1.18% أما مركز الزرقا "حضر" 186 حالة بينما "ريف" 848 حالة  بإجمالى 848 حالة بنسبة 1.2%.

بينما مدينة السرو 100 حالة من اجمالى 16060 شخص فوق سن 18  بنسبة 0.62% أما مركز كفر سعد " حضر" 121 حالة  "ريف" 1945 حالة بإجمالى 1945 شخص بنسبة 1.23% أما مدينة ميت ابو غالب 160 حالة من اجمالى 11271 شخص فوق سن 18 بنسبة 1.41%

بينما مركز كفر البطيخ  حضر 412 حالة ريف 596 حالة بإجمالى 1008 شخص فوق سن 18 بنسبة 1.27% . 

أما دمياط الجديدة 506 حالة  من اجمالى 30917 شخص فوق سن 18 بنسبة 1.63 %.

مدينة رأس البر 192 حالة من اجمالى 6291 شخص فوق سن 18  بنسبة 3%.


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن دمياط يكثف جهوده لكشف ملابسات اختطاف ربة منزل سورية الجنسية من منزلها

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الطلاق

محكمه الاسره




لا تفوتك
فرنسا وبريطانيا وألمانيا فى بيان مشترك: ملتزمون بالاتفاق النووى مع إيران

فرنسا وبريطانيا وألمانيا فى بيان مشترك: ملتزمون بالاتفاق النووى مع إيران

فيديو.. طارق شوقى: المنظومة الجديدة سترفع مستوى التعليم الحكومى لأعلى جودة ممكنة

فيديو.. طارق شوقى: المنظومة الجديدة سترفع مستوى التعليم الحكومى لأعلى جودة ممكنة

"فتنة الفرز" تشعل تونس.. حركة النهضة تعلن حصولها على الأغلبية منذ اليوم الأول.. عضو لجنة الانتخابات: المستقلون فى المقدمة.. وقيادى إخوانى يرفض الإعتراف.. وأول يونيو الاعلان الرسمى لنتائج المحليات

"فتنة الفرز" تشعل تونس.. حركة النهضة تعلن حصولها على الأغلبية منذ اليوم الأول.. عضو لجنة الانتخابات: المستقلون فى المقدمة.. وقيادى إخوانى يرفض الإعتراف.. وأول يونيو الاعلان الرسمى لنتائج المحليات

تداعيات ما بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووى.. عقوبات أمريكية على البنك المركزى الإيرانى وشركات الحرس الثورى.. وتأثيرات مباشرة على الاستثمارات الأجنبية فى إيران.. وتدهور إضافى محتمل للعملة الفارسية

تداعيات ما بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووى.. عقوبات أمريكية على البنك المركزى الإيرانى وشركات الحرس الثورى.. وتأثيرات مباشرة على الاستثمارات الأجنبية فى إيران.. وتدهور إضافى محتمل للعملة الفارسية

المدير المالى لشركة سناب شات يترك منصبه

المدير المالى لشركة سناب شات يترك منصبه

فوائد اليانسون لتحسين وظائف الجهاز الهضمى والتنفسى

فوائد اليانسون لتحسين وظائف الجهاز الهضمى والتنفسى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة