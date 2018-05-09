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تعليم دمياط: استبدال امتحان الدراسات الاجتماعية للصف السادس إجراء وقائى

الأربعاء، 09 مايو 2018 09:43 ص
تعليم دمياط: استبدال امتحان الدراسات الاجتماعية للصف السادس إجراء وقائى السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط
دمياط - عبده عبد البارى
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نفى السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ما تردد عن تسريب امتحان مادة الدراسات الإجتماعية للصف السادس الإبتدائى، والمقرر عقده اليوم الأربعاء.

وأكد سويلم فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، إنه تم طباعة ورقة الأسئلة الخاصة بالامتحان الاحتياطى كإجراء وقائى، لافتا إلى أن أوراق أسئلة الامتحان تم توزيعها على اللجان مساء أمس، ولا توجد أى مشكلة.

يذكر أن عدد من تلاميذ الصف السادس الإبتدائى قد تداولوا عصر أمس الثلاثاء ورقة أسئلة لامتحان مادة الدراسات الاجتماعية مزعومة للامتحان، وهو ما نفته مديرية التربية والتعليم بدمياط.

 

 

 


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