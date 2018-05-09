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تعرف على مشروعات سيتم افتتاحها بعيد دمياط القومى بتكلفة 610 مليون جنيه

الأربعاء، 09 مايو 2018 02:06 م
تعرف على مشروعات سيتم افتتاحها بعيد دمياط القومى بتكلفة 610 مليون جنيه الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، أنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات فى إطار الاحتفالات بالعيد القومى بتكلفة 610 مليون جنيه.

وأشار المحافظ فى بيان إلى أن المشروعات تشمل: 19 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية ما بين إنشاء مدارس وإدارات تعليمية بالروضة وعزبة البرج بتكلفة قدرها 141.80 مليون جنيه، و 5 مشروعات بقطاع الإسكان بتكلفة تصل إلى 7 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ أنه سيتم افتتاح 2 ملعب نجيل صناعى خماسى بقرية النصر والشيخ ضرغام  بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه بالإضافة إلى افتتاح 5 مشروعات ووضع حجر أساس لـ 2 مشروع بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 233 مليون جنيه وتطوير مستشفيات دمياط العام ودمياط التخصصى و كفرالبطيخ والسرو بتكلفة قدرها 19.600 مليون جنيه، وسيتم افتتاح 5 مشروعات بقطاع الطرق من أعمال رصف ورفع كفاءة بتكلفة تقدر ب 86 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى افتتاح 3 مشروعات بقطاع الكهرباء بتكلفة 115.565 مليون جنيه و 2 مشروع بقطاع الرى بتكلفة قدرها 3.805 مليون جنيه بالإضافة إلى افتتاح 4 مراكز تكنولوجية بفارسكور والزرقا وكفر البطيخ ورأس البر بتكلفة قدرها 998 ألف جنيه ليصل إجمالى المشروعات التى سيتم افتتاحها 610 مليون جنيه.

 

 

 


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