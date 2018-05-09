تعرف على مشروعات سيتم افتتاحها بعيد دمياط القومى بتكلفة 610 مليون جنيه

دمياط معتز الشربينى

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، أنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات فى إطار الاحتفالات بالعيد القومى بتكلفة 610 مليون جنيه.

وأشار المحافظ فى بيان إلى أن المشروعات تشمل: 19 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية ما بين إنشاء مدارس وإدارات تعليمية بالروضة وعزبة البرج بتكلفة قدرها 141.80 مليون جنيه، و 5 مشروعات بقطاع الإسكان بتكلفة تصل إلى 7 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ أنه سيتم افتتاح 2 ملعب نجيل صناعى خماسى بقرية النصر والشيخ ضرغام بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه بالإضافة إلى افتتاح 5 مشروعات ووضع حجر أساس لـ 2 مشروع بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 233 مليون جنيه وتطوير مستشفيات دمياط العام ودمياط التخصصى و كفرالبطيخ والسرو بتكلفة قدرها 19.600 مليون جنيه، وسيتم افتتاح 5 مشروعات بقطاع الطرق من أعمال رصف ورفع كفاءة بتكلفة تقدر ب 86 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى افتتاح 3 مشروعات بقطاع الكهرباء بتكلفة 115.565 مليون جنيه و 2 مشروع بقطاع الرى بتكلفة قدرها 3.805 مليون جنيه بالإضافة إلى افتتاح 4 مراكز تكنولوجية بفارسكور والزرقا وكفر البطيخ ورأس البر بتكلفة قدرها 998 ألف جنيه ليصل إجمالى المشروعات التى سيتم افتتاحها 610 مليون جنيه.