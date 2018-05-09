تعرف على حركة التنقلات بمدن ومراكز محافظة الأقصر

تعرف على حركة التنقلات بمدن ومراكز محافظة الأقصرالأربعاء، 09 مايو 2018 08:18 م
محافظ الأقصر
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أصدر محافظ الأقصر محمد بدر، حزمة من القرارات شملت تغيير عدد من المسئولين فى المواقع القيادية وذلك فى إطار تحسين منظومة العمل والدفع بكوادر جديدة بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطن الأقصرى.
وشملت القرارات تكليف محمد السيد محمد سليمان رئيس مركز ومدينة البياضية، للعمل رئيس مركز ومدينة إسنا ندباً، وتكليف محمد إبراهيم عياد مدير الإدارة العامة للأمن والحراسة بديوان عام المحافظة، للعمل رئيس مركز ومدينة البياضية ندباً.
كما تم تكليف حجازى محمد النحاس مدير الادارة العامة للتفتيش المالى والادارى بالمحافظة، للعمل نائب رئيس مركز ومدينة إسنا ندباً، وتكليف يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة القرنة، للعمل نائب رئيس مركز ومدينة إسنا.
وتكليف حاتم جابر نائب رئيس مركز ومدينة الأقصر، للعمل نائب رئيس مركز ومدينة القرنة ندباً، وتكليف مصطفى جبريل نائب رئيس مركز ومدينة إسنا ، للعمل نائب رئيس مركز ومدينة القرنة ندباً.
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