بوتين ونيجيرفان البارزانى يبحثان العلاقات التاريخية بين روسيا وكردستان

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بحث رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزانى مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، العلاقات التاريخية بين روسيا وكردستان وتطويرها مستقبلا.

وقالت رئاسة حكومة إقليم كردستان - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأربعاء - إن الرئيس الروسى أكد دعم بلاده لإقليم كردستان العراق وتطوير العلاقات معه فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والطاقة.

من جانبه، رحب البارزانى، بأية خطوة روسية باتجاه تنمية العلاقات بين إقليم كردستان وروسيا، مؤكدًا استعداد الإقليم تقديم كافة التسهيلات لمشاريع الطاقة والاستثمارات الروسية فى إقليم كردستان، وكانت رئاسة حكومة إقليم كردستان أعلنت، أمس الثلاثاء، بأن رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البارزانى توجه إلى روسيا فى زيارة رسمية،لافتة إلى أن البارزانى، سيلتقى بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين.