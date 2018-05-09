بدء اجتماع الدورة الـ49 لوزراء الإعلام العرب بمشاركة مكرم محمد أحمد

بدأ منذ قليل، اجتماع الدورة 49 لوزراء الإعلام العرب فى مقر الجامعة العربية، برئاسة الجزائر، وبمشاركة مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذى ترأس وفد مصر فى الاجتماع.

ويناقش الوزراء عددا من القضايا الإعلامية المهمة فى مقدمتها الخطة الإعلامية الدولية للتصدى للقرار الأمريكى الأحادى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودور الإعلام العربى فى التصدى لظاهرة الإرهاب.

كما يشمل مشروع جدول الأعمال مجموعة من البنود التى تتصل بالقضية الفلسطينية وميثاق الشرف الإعلامى وتحديث الاستراتيجية الإعلامية العربية الحالية وصياغة رؤية جديدة لها بما يتوافق مع المستجدات التى تشهدها المنطقة العربية والعالم والتى من أهمها الخطة الإعلامية الدولية للتصدى للقرار الأمريكى الأحادى بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلى وذلك تنفيذا لقرارات القمة العربية فى الظهران.

بالإضافة إلى دور الإعلام العربى فى التصدى لظاهرة الإرهاب، واللجنة العربية للإعلام الإلكترونى، وكذلك متابعة خطة التحرك الإعلامى العربى فى الخارج ويوم الإعلام العربى وجائزة التميز الإعلامى العربى، وكذلك الخطة الإعلامية للتنمية المستدامة، واختيار عاصمة الإعلام العربى.