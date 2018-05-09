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الأربعاء، 09 مايو 2018 07:57 م
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باراجواى تعلن عزمها نقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس

الأربعاء، 09 مايو 2018 06:54 م
باراجواى تعلن عزمها نقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس القدس
كتب أيمن رمضان - أ ف ب
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أعلنت وزارة الخارجية في باراجواى الأربعاء أنها قررت نقل مقر سفارتها من تل ابيب إلى القدس، لتحذو بذلك حذو الولايات المتحدة وجواتيمالا.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن في ديسمبر 2017 قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومن المقرر أن يتم هذا النقل فى الرابع عشر من الشهر الحالى ليتزامن مع الذكرى الـ70 لإعلان إنشاء دولة إسرائيل.

 


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