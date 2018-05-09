باراجواى تعلن عزمها نقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس

باراجواى تعلن عزمها نقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدسالأربعاء، 09 مايو 2018 06:54 م
القدس
إضافة تعليق
أعلنت وزارة الخارجية في باراجواى الأربعاء أنها قررت نقل مقر سفارتها من تل ابيب إلى القدس، لتحذو بذلك حذو الولايات المتحدة وجواتيمالا.
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن في ديسمبر 2017 قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومن المقرر أن يتم هذا النقل فى الرابع عشر من الشهر الحالى ليتزامن مع الذكرى الـ70 لإعلان إنشاء دولة إسرائيل.
إضافة تعليق
تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة
اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة