باراجواى تعلن عزمها نقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس

كتب أيمن رمضان - أ ف ب

أعلنت وزارة الخارجية في باراجواى الأربعاء أنها قررت نقل مقر سفارتها من تل ابيب إلى القدس، لتحذو بذلك حذو الولايات المتحدة وجواتيمالا.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن في ديسمبر 2017 قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومن المقرر أن يتم هذا النقل فى الرابع عشر من الشهر الحالى ليتزامن مع الذكرى الـ70 لإعلان إنشاء دولة إسرائيل.