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انقطاع المياه عن 10مناطق وضعفها في 16 منطقة بشبرا الخيمة الجمعة القادمة

الأربعاء، 09 مايو 2018 09:26 م
انقطاع المياه عن 10مناطق وضعفها في 16 منطقة بشبرا الخيمة الجمعة القادمة محافظ القليوبية
القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق بشبرا الخيمة وضعفها فى البعض الآخر، عصر الجمعة القادمة 11 مايو، حتى 12 مايو ،فجر يوم السبت، وذلك نظرا لأعمال تحويل خطي المياه 800 مم و 600 مم المغذيان لمنطقة شبرا الخيمة وذلك لتحسين ضغوط المياه بالمنطقة.

وأوضح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب ان هناك 10 مناطق سيتم قطع المياه عنها وهي ( أرض نوبار ، بيجام ، عزبة عثمان ، منطي ، مدينة السعادة والتعاون ، أم بيومي ، منشية عبدالمنعم رياض ، المنشية الجديدة ، مدينة ابن الحكم ، حوض العمدة ) وضعف المياه عن 16 منطقة وهم (الشرقاوية ، دمنهور شبرا ، الفرنواني ، شبرا البلد ، شبرا المحطة ، الوحدة العربية ، مدينة أبو بكر الصديق ، مدينة عمر بن الخطاب ، عزبة بكري والجمال ، عزبة سليم وبدران ، مدينة الفتح ، مساكن التمليك ومسطرد ، أرض الدكتور ، منشية الحرية ، مدينة 6 أكتوبر ، إبراهيم بك) .

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارة مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من خلال التليفون الأراضي .

 


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