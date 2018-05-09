video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 09 مايو 2018 05:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. النطق بالحكم على طبيب متهم بالتعدى على وكيل نيابة العاشر من رمضان

الأربعاء، 09 مايو 2018 05:00 ص
اليوم.. النطق بالحكم على طبيب متهم بالتعدى على وكيل نيابة العاشر من رمضان ميزان العدل
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

تصدر محكمة جنح العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمود منصور، صباح اليوم الأربعاء، قرارها فى واقعة تعدى الطبيب "محمد ح" بمستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، بالسب على وكيل نيابة بالعاشر من رمضان.

وكانت المحكمة قد طلبت فى الجلسة الأولى المنعقدة يوم 18 أبريل، مستندات الدفاع، وأجلت القضية لجلسة 2 مايو، وتم تأجيلها فى الجلسة الثانية لجلسة 9 مايو للحكم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"أطباء الشرقية" توضح أسباب حبس طبيب عظام مستشفى العاشر

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

نقابة الاطباء

وكيل نيابة

العاشر من رمضان




لا تفوتك
فرنسا وبريطانيا وألمانيا فى بيان مشترك: ملتزمون بالاتفاق النووى مع إيران

فرنسا وبريطانيا وألمانيا فى بيان مشترك: ملتزمون بالاتفاق النووى مع إيران

فيديو.. طارق شوقى: المنظومة الجديدة سترفع مستوى التعليم الحكومى لأعلى جودة ممكنة

فيديو.. طارق شوقى: المنظومة الجديدة سترفع مستوى التعليم الحكومى لأعلى جودة ممكنة

"فتنة الفرز" تشعل تونس.. حركة النهضة تعلن حصولها على الأغلبية منذ اليوم الأول.. عضو لجنة الانتخابات: المستقلون فى المقدمة.. وقيادى إخوانى يرفض الإعتراف.. وأول يونيو الاعلان الرسمى لنتائج المحليات

"فتنة الفرز" تشعل تونس.. حركة النهضة تعلن حصولها على الأغلبية منذ اليوم الأول.. عضو لجنة الانتخابات: المستقلون فى المقدمة.. وقيادى إخوانى يرفض الإعتراف.. وأول يونيو الاعلان الرسمى لنتائج المحليات

تداعيات ما بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووى.. عقوبات أمريكية على البنك المركزى الإيرانى وشركات الحرس الثورى.. وتأثيرات مباشرة على الاستثمارات الأجنبية فى إيران.. وتدهور إضافى محتمل للعملة الفارسية

تداعيات ما بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووى.. عقوبات أمريكية على البنك المركزى الإيرانى وشركات الحرس الثورى.. وتأثيرات مباشرة على الاستثمارات الأجنبية فى إيران.. وتدهور إضافى محتمل للعملة الفارسية

المدير المالى لشركة سناب شات يترك منصبه

المدير المالى لشركة سناب شات يترك منصبه

فوائد اليانسون لتحسين وظائف الجهاز الهضمى والتنفسى

فوائد اليانسون لتحسين وظائف الجهاز الهضمى والتنفسى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة