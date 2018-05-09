اليوم.. النطق بالحكم على طبيب متهم بالتعدى على وكيل نيابة العاشر من رمضان

الشرقية- فتحية الديب

تصدر محكمة جنح العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمود منصور، صباح اليوم الأربعاء، قرارها فى واقعة تعدى الطبيب "محمد ح" بمستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، بالسب على وكيل نيابة بالعاشر من رمضان.

وكانت المحكمة قد طلبت فى الجلسة الأولى المنعقدة يوم 18 أبريل، مستندات الدفاع، وأجلت القضية لجلسة 2 مايو، وتم تأجيلها فى الجلسة الثانية لجلسة 9 مايو للحكم.